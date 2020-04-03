Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить на территории региона особый режим до 20 апреля. Об этом на брифинге по итогам оперативного штаба сообщил сегодня, 3 апреля, заместитель губернатора Павел Креков.

В Свердловской области особый режим продлён до 20 апреля

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