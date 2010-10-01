Коронавирус
ТАССВ Свердловской области отменили ОГЭ-2020
Сдачу основного государственного экзамена для девятиклассников Свердловской области отменили для снижения рисков распространения коронавируса.
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В Свердловской области ОГЭ 2020 для девятиклассников отменили из-за коронавируса
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 09:13, Ашберн
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