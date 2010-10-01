Коронавирус

ТАССТАССВ Свердловской области отменили ОГЭ-2020

Сдачу основного государственного экзамена для девятиклассников Свердловской области отменили для снижения рисков распространения коронавируса.
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В Свердловской области отменили ОГЭ-2020

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В Свердловской области из-за коронавируса отменят ОГЭ

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В Свердловской области отменили государственный экзамен для девятиклассников

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Для свердловских девятиклассников отменили ОГЭ

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В Свердловской области отменили экзамены в 9-х классах. 11-е сдадут ЕГЭ в особых условиях

URA.Ru05:30

В Свердловской области ОГЭ 2020 для девятиклассников отменили из-за коронавируса

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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 09:13, Ашберн
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Россия и Саудовская Аравия отмечают начало восстановления мировой экономики и спроса на нефть, а также ослабление обеспокоенности по поводу ограниченности мировых нефтехранилищ.
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В «Ленэнерго» в Петербурге проходят обыски

Информированный источник сообщил агентству, что обыски проходят еще по нескольким адресам в Петербурге, а также в Москве.
BFM.ru 08:15
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Госдума увеличила возможности по возвращению денег со счетов – компаниям и вкладчикам.
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Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца 2020 года.
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Заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в Петербурге в несколько раз, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая в Законодательном собрании с отчётом о деятельности правительства города за 2019 год.
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