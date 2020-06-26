Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
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Еще больше магазинов! Что разрешили свердловчанам на этой неделе?

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Znak.com10:01

В Свердловской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу

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В Свердловской области откроются большие магазины, библиотеки и автошколы

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В Свердловской области смягчили ограничения

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Куйвашев в новом указе ослабил режим: разбираем с юристом, что можно, а что по-прежнему под запретом

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Впервые трек «Черный бумер» прозвучал в 2004 году и мгновенно стал хитом. А ее исполнитель, рэпер Серега, превратился в популярного артиста.
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Сергей Соседов переживает из-за пропажи Ирины Аллегровой

Bimru.ru 11:05
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«Оренбург» отказался играть с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса

Матч 24-го тура Российской премьер-лиги между командами «Оренбург» и «Краснодар» не состоится. Об этом заявил глава лиги Сергей Прядкин.
РБК 11:41
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Медведев направил Мишустину предложения по поддержке туризма

Председатель "Единая Россия" Дмитрий Медведев направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения о поддержке туризма, включая снижение налогов и платежей для компаний и гостиниц, сообщили в пресс-службе партии.
Вести.Ru 09:56
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Воронежский губернатор заявил о стабилизации эпидобстановки в регионе

Об эпидемиологической обстановке подробнее проинформировал руководитель областного управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев.
Свик-ТВ 04:19
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Политика

Путин пригласил Макрона в Россию

Российский лидер Владимир Путин в ходе видеоконференции предложил французскому президенту Эммануэлю Макрону посетить Россию с полноформатным визитом.
RT на русском 12:04
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб.
Ведомости 09:49
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Общество

Фигурантов дела о хищении в Ново-Огарево перевели под домашний арест

РБК 12:20
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

Инфорос 03:54
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Политика

В Нидерландах предложили перенести рассмотрение дела МН17 на 2021 год

Амстердам, 26 июня 2020, 12:50 — REGNUM Прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела о крушении рейса MH17 на январь-февраль 2021 года.
REGNUM 05:50
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Политика

В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»

Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
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Космос

Опубликован каталог объектов для поиска внеземной жизни

РИА Новости 23 июня в 04:59
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Происшествия

Адвокат Ефремова озвучил требуемую семьей Захарова сумму компенсации

Известия 06:59
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Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
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Первый достаточно объёмный тест одного из самых уникальных процессоров Intel. На что способен пятиядерный Core i5-L16G7?

Что касается графического ядра, тестов маловато.
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Общество

На Аляске потребовали снести памятник главе русских поселений Баранову

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Футбол

«Зенит» и «Крылья Советов» объявили составы на матч чемпионата России

Петербургский "Зенит" и самарские "Крылья Советов" определились со стартовыми составами на матч 24-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 11:54
Общество

США планируют покупку Nokia и Ericsson для конкуренции с Huawei

Как сообщает The Wall Street Journal, США планируют покупку Nokia и Ericsson для конкуренции с Huawei.
ВладТайм 05:31
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Общество

Суд в США приговорил россиянина Буркова к девяти годам заключения

Хакера Алексея Буркова, признавшего себя виновным в совершении киберпреступлений, суд в США приговорил к девяти годам заключения.
РБК 11:53
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Общество

В Петербурге зафиксировали вброс бюллетеней в переносную урну

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Происшествия

Российский блогер разбился на мотоцикле под Тамбовом

Российский блогер Александр Diablo R1 разбился на мотоцикле в Тамбовской области, сообщило в четверг, 25 июня, «РИА Новости».
Известия вчера в 17:32
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Транспорт

Поезда в Калининград из Москвы и Петербурга начнут ходить с 1 июля

РЖД согласовали возобновление движения пассажирских поездов в Калининград из Санкт-Петербурга и Москвы. Составы начнут курсировать с 1 июля.
News.ru 05:06
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Политика

Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости 07:06
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Политика

Киев призвал усилить санкции против России из-за голосования в Крыму

МИД Украины выразил недовольство голосованием по поправкам к Конституции России в Крыму и призвал международных партнёров усилить антироссийские санкции.
RT на русском 10:52
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Политика

Украина запросила помощь у НАТО и ЕС из-за наводнений в стране

«Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера», — заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
RT на русском вчера в 17:40
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Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
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Происшествия

Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго

Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:55
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Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде получила медаль

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил награду мичману Ксении Кальчинской, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать.
Известия вчера в 07:35
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Евгений Владимирович Куйвашев
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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