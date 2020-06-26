Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
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В Свердловской области откроются большие магазины, библиотеки и автошколы

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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 17:05, Ашберн
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В пятницу вечером - буквально перед самым началом выездного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги в Грозном против "Ахмата" - футбольный клуб выступил с официальным заявлением по поводу предыдущего скандального матча с "Ростовом".
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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
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Эксперт спрогнозировал, какая валюта сменит доллар на мировой арене

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Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов поделился впечатлениями от первого тайма матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:1, перерыв).
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Евгений Владимирович Куйвашев
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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