В Свердловской области перевернулся автобус, в котором находились поклонники Макса Коржа, ехавшие с его концерта. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает Znak.com. Авария случилась в 7:10 по местному времени, на 242-м километре трассы Пермь — Екатеринбург.

В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа

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