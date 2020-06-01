Коронавирус
РБКВ Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом. Об этом он написал в Instagram. Он отметил, что ежедневно в области выявляют более 200 новых случаев заражения.
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с чего всё началось
«Сегодня я провёл несколько совещаний по поводу распространения коронавируса в Свердловской области, отдельно по телефону очень подробно обсуждал ситуацию в нашем регионе с главой Роспотребнадзора Анной Поповой», — написал он в Instagram.RT на русском08:58
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