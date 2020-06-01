с чего всё началось

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом. Об этом он написал в Instagram. Он отметил, что ежедневно в области выявляют более 200 новых случаев заражения.

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. 1,8K

Общество В Подмосковье возобновляют работу салоны красоты Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом. 67

Единоборства Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC Disappointing if it is true and he is serious, but the show must go on. https://t.co/HhmbR2VMZR — Dominick Reyes (@DomReyes) May 31, 2020 Освободив титул, Джон Джонс предложил разыграть вакантный пояс между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем, которые являются лидерами претендентской гонки в полутяжелом весе.

Происшествия Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе Вскрытие показало, что смерть чернокожего Джорджа Флойда наступила в результате удушья от оказания сильного давления со стороны полицейских. 41

Общество МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров «Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства. 3

Армия и оружие В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России Военачальник уточнил, что самолёты приближались к российской границе под Калининградом на расстояние до 10 км. По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов. 7

Общество В Италии предложили карать за отрицание коронавируса Президент итальянской области Венето Лука Дзайя заявил, что за отказ признавать существование коронавируса нужно наказывать так же, как за отрицание Холокоста. 4

Космос Магнитные поля могли серьёзно повлиять на формирование Млечного Пути В рамках опыта, посвящённого моделированию галактики, похожей на Млечный Путь, команда астрофизиков попробовала убрать эффекты воздействия древних магнитных полей и обнаружила, что в таком виде галактика выросла на дополнительные 45 процентов в объеме.

Футбол Станислав Черчесов: пандемия задала много вопросов, на которые нужно будет ответить Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о будущем российского футбола на фоне пандемии коронавируса.

Общество В Минобрнауки разъяснили порядок подачи документов в вузы Абитуриентам, поступающим в вузы в этом году, не потребуется цифровая подпись для дистанционной подачи документов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки. 89

Экономика Новый владелец «Ведомостей» заявил о покупке издания на свои деньги Новый владелец «Ведомостей» Иван Еремин заявил в интервью РБК, что купил издание на собственные деньги.

Общество В Нью-Йорке ввели комендантский час из-за беспорядков Власти американского штата Нью-Йорк приняли решение ввести комендантский час из-за акций протеста после убийства Джорджа Флойда в Миннесоте. 7

Происшествия Украинский националист обвиняется в наезде на протестующих в США По информации Fox9, водитель автоцистерны, 35-летний украинец Богдан Вечирко пытался на большой скорости въехать в толпу протестующих, которые перекрыли трассу из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. 249