с чего всё началось

Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.

В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры

Общество Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину. 399

Политика Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте. 198

Технологии На РС уже есть более быстрый SSD, чем в PS5 Одной из ключевых особенностей новых платформ станет использование быстрых SSD накопителей, которые, по словам производителей и многих разработчиков, избавят игроков от загрузочных экранов в играх и позволят реализовать возможности, недоступные на текущем поколении.

Авто Объявили российские цены на новый кроссовер Kia XCeed Сегодня, 1 июня, российские дилеры KIA начали продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed.

Шоу-бизнес Асмус рассказала о жизни с Харламовым Цыпкин пошутил над тем, что стоило актрисе сняться в одной откровенной сцене, как она тут же заработала на свой дом. 17

Происшествия В Белгороде подсчитывают ущерб от урагана Дождь и ветер обрушился 1 июня на северную часть Белгорода и пригороды. 11

Гаджеты ZTE представила смартфон ZTE Axon 11 SE Компания ZTE официально представила смартфон Axon 11 SE, который стал самым дешёвым 5G-устройством в ассортименте компании.

Игры Sony рассказала о цене PlayStation 5 4 июня в 23:00 мск состоится презентация, посвященная PlayStation 5. Ранее источники изданий Bloomberg и VentureBeat заявили, что в этот день компания представит консоль нового поколения либо стартовые игры для PS5. 71

Здоровье Как оценивается эпидемиологическая ситуация в Алтайском крае О статистике заболеваемости коронавирусом, увеличении масштабов тестирования и условиях изменения режима ограничений в регионе рассказали на прошедшей 1 июня (онлайн) пресс-конференции глава краевого Минздрава Дмитрий Попов и замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина. 4

Армия и оружие США за месяц нарастили полеты бомбардировщиков B-1B у границ России США за месяц существенно нарастили полеты бомбардировщиков B-1B у границ России, в частности, в 10 километрах от Калининградской области, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Авто Китайская BYD будет поставлять батареи для электромобилей Ford REUTERS / Aly Song Согласно публикации, китайский филиал Ford подал совместно с Changan Automobile заявку в регулирующий орган с целью получения разрешения правительства на создание подключаемого гибридного автомобиля, оснащённого батареями производства BYD.

Общество Летнее тепло вернется в Москву после 10 июня Москвичи смогут насладиться по-настоящему летней погодой после 10 июня, до этого температура воздуха в столице будет ниже климатической нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. 21

Футбол Агент Коутиньо: «Филиппе хочет вернуться в АПЛ» Киа Джурабчиан, который является агентом полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, выступающего на правах аренды за "Баварию", рассказал о будущем своего клиента:Филиппе хочет однажды вернуться в АПЛ.

Футбол «Тамбов» проводит тренировки на базе «Рубина» По информации источника, футболисты «Тамбова» проводят занятия на одном из футбольных полей на базе «Рубина», при этом тренировки не пересекаются с тренировками игроков казанского клуба.

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 2K

Технологии «МегаФон» запустил тариф совместно с блогером Wylsacom "МегаФон" первым в мире запускает совместный тариф мобильного оператора и блогера.

Общество Пенсионеры получат новые выплаты с 1 июня Российских граждан пожилого возраста ждут приятные перемены с наступлением лета — с 1 июня начинает действовать сразу несколько новых законов о пособиях, передает «Федеральное Агентство Новостей». 75

Единоборства Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC Disappointing if it is true and he is serious, but the show must go on. https://t.co/HhmbR2VMZR — Dominick Reyes (@DomReyes) May 31, 2020 Освободив титул, Джон Джонс предложил разыграть вакантный пояс между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем, которые являются лидерами претендентской гонки в полутяжелом весе.