Коронавирус
РИА НовостиВ Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры
Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
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с чего всё началось
«Сегодня я провёл несколько совещаний по поводу распространения коронавируса в Свердловской области, отдельно по телефону очень подробно обсуждал ситуацию в нашем регионе с главой Роспотребнадзора Анной Поповой», — написал он в Instagram.RT на русском08:58
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Губернатор Куйвашев пообещал открыть магазины на следующей неделе. Но есть одно условие
Екатеринбург Онлайн08:48
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Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте.
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На РС уже есть более быстрый SSD, чем в PS5
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Сегодня, 1 июня, российские дилеры KIA начали продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed.
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Компания ZTE официально представила смартфон Axon 11 SE, который стал самым дешёвым 5G-устройством в ассортименте компании.
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В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за урагана
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ПолитСиб.Ру 05:20
Футбол
Артем Дзюба показал, как играет в регби с сыновьями
Спортсмен поблагодарил федерацию регби за подарки.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:25
Армия и оружие
США за месяц нарастили полеты бомбардировщиков B-1B у границ России
США за месяц существенно нарастили полеты бомбардировщиков B-1B у границ России, в частности, в 10 километрах от Калининградской области, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
РИА Новости 07:55
Гаджеты
Apple заблокировала украденные смартфоны и просит их вернуть
Apple заблокировала все похищенные смартфоны и теперь на них возникает предупреждающее сообщение.
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3DNews 06:35
Общество
Летнее тепло вернется в Москву после 10 июня
Москвичи смогут насладиться по-настоящему летней погодой после 10 июня, до этого температура воздуха в столице будет ниже климатической нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
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«Тамбов» проводит тренировки на базе «Рубина»
По информации источника, футболисты «Тамбова» проводят занятия на одном из футбольных полей на базе «Рубина», при этом тренировки не пересекаются с тренировками игроков казанского клуба.
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Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
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Группа Little Big получила премию за самый трэшовый клип
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«МегаФон» запустил тариф совместно с блогером Wylsacom
"МегаФон" первым в мире запускает совместный тариф мобильного оператора и блогера.
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Общество
Пенсионеры получат новые выплаты с 1 июня
Российских граждан пожилого возраста ждут приятные перемены с наступлением лета — с 1 июня начинает действовать сразу несколько новых законов о пособиях, передает «Федеральное Агентство Новостей».
Городовой 05:47
Единоборства
Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC
Disappointing if it is true and he is serious, but the show must go on. https://t.co/HhmbR2VMZR — Dominick Reyes (@DomReyes) May 31, 2020 Освободив титул, Джон Джонс предложил разыграть вакантный пояс между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем, которые являются лидерами претендентской гонки в полутяжелом весе.
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Защитник Кулагин покинул московский ЦСКА
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Стали известны время релиза Valorant в СНГ и название первого сезона игры
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