с чего всё началось

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом. Об этом он написал в Instagram. Он отметил, что ежедневно в области выявляют более 200 новых случаев заражения.

Общество В Подмосковье с 3 июня откроются для посещения религиозные организации "Со среды 3 июня в регионе откроются для посещения религиозные организации", - говорится в сообщении телеграм-канала.

Политика В России объявят 1 июля выходным днём В России 1 июля будет объявлено выходным днём в связи с проведением голосования по поправкам к Конституции. 506

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Авто Штраф за брошенные автомобили введут в России По мнению автовладельцев, формулировка, предложенная в Кодексе, неоднозначна, поскольку штраф за вышеуказанное состояние авто могут получить даже автовладельцы, пострадавшие от рук хулиганов, не говоря уже о машинах, попавших в дорожно-транспортные происшествия. 187

Политика Премьер-министр Канады: Россия останется вне формата G7 Оттава, 1 июня 2020, 23:48 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что российского лидера Владимира Путина не следует приглашать на саммит «Большой семерки», поскольку РФ ранее была исключена из «восьмерки» и якобы «не соблюдает международное право». 96

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Финансы Почему рубль растет, невзирая на кризис Если в начале марта при стоимости барреля Brent в 50 долларов американская валюта торговалась на уровне 66 рублей, а рублевая стоимость нефти была 3300 рублей, то теперь, при цене Brent в 35 долларов за бочку и стоимости доллара в 70,6 рублей, она находится на отметке 2470 рублей, рассчитал Бабин. 17

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 410

Здоровье После коронавируса есть риск навсегда лишиться обоняния и вкуса Некоторые пациенты, переболевшие COVID-19, могут потерять способность ощущать вкус и запах навсегда.

Общество Особое мнение: Александр Баунов Заходите, посмотрите, в каких условиях находится Александр Баунов.

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Общество МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров «Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства. 3

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