Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Куйвашев подчеркнул, что сделал исключение только для медицинских организаций - с 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и косметологии.
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Евгений Куйвашев
Также как вы знаете, уже разрешены прогулки в парках и занятия спортом, но только при соблюдении санитарных норм. Все решения по поводу дальнейшего снятия ограничительных мер будут приняты исходя из того, как будут развиваться события в течение недели.
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