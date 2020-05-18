Коронавирус
РИА НовостиВ Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Куйвашев подчеркнул, что сделал исключение только для медицинских организаций - с 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и косметологии.
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Также как вы знаете, уже разрешены прогулки в парках и занятия спортом, но только при соблюдении санитарных норм. Все решения по поводу дальнейшего снятия ограничительных мер будут приняты исходя из того, как будут развиваться события в течение недели.
— Евгений Куйвашев, российский политикКоммерсантъ Екатеринбург 10:12
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