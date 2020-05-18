Коронавирус
Российская газетаВ Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе. Ранее, напомним, с 19 мая предполагался ряд послаблений для бизнеса и жителей, однако вновь выявленный очаг COVID-19 внес в планы властей изменения.
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с чего всё началось
Как написал глава региона на своей странице в соцсети Instagram, у 136 сотрудников компании из 232 протестированных на данный момент подтвердился коронавирус.Znak.com09:57
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Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Космос
США запустили секретный военный космоплан
С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с американским секретным космопланом военного назначения X-37B.
Взгляд.ру вчера в 09:40
Общество
Крым расторг договор с крупнейшим производителем черноморских устриц
Аквафермеры Азово-Черноморского бассейна ранее записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, предупредив о том, что выращивание мидий и устриц в Крыму может прекратиться из-за чрезмерных требований Росприроднадзора.
РБК 00:57
Происшествия
На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Всего на территории Краснодарского края подтверждено 2 тыс. 510 положительных тестов на коронавирус, в том числе у 141 ребёнка.
REGNUM 16 мая в 05:40
Спорт
Южнокорейский футбольный клуб усадил на трибуны секс-кукол
Наша версия 05:30
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Происшествия
Глава СКР раскрыл планы об уголовных делах против семерых судей
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин раскрыл планы о возбуждении уголовных дел в отношении шести судей в отставке и одного действующего судьи.
Lenta.ru 05:18
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась выше $35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 10:49
Происшествия
Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Одессе
Более часа ушло у украинских спасателей на поиски людей под завалами обрушившегося в понедельник старинного жилого дома в Одессе.
Вести.Ru 12:04
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК вчера в 02:00
Происшествия
Под Костромой нашли тело пропавшего профессора из Москвы
Тело столичного профессора, находившегося в розыске с ноября прошлого года, обнаружено в реке под Костромой с грудой камней в одежде, возбуждено дело об убийстве, сообщает облпрокуратура.
Российская газета 12:14
Авто
Isuzu отзывает в России пикапы Isuzu D-Max
Компания Isuzu отзывает в России пикапы Isuzu D-Max.
Автоновости дня 05:32
Политика
Генпрокурор США обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем
Генпрокурор США Уильям Барр обвинил американскую корпорацию Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем в вопросах организации слежки за гражданами.
Известия 12:54
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Происшествия
В Канаде разбился военный самолет
РБК вчера в 17:17
Общество
Александр Беглов: «Заболеваемость в городе на убыль не идет»
Губернатор Петербурга Александр Беглов в программе «Губернаторский эфир» на «Радио России» рассказал, что заболеваемость коронавирусом в городе не снижается.
Петербургский дневник 12:27
Общество
Экономику Швеции не удалось спасти отказом от карантинных мер
Работавшая раньше в шведском центробанке (Riksbank) Кристина Ниман предупреждает, что пока рано прогнозировать, к чему приведет отказ от карантинных мер для экономики страны.
Слово и Дело 12:20
Политика
Путин обсудил с Алиевым ситуацию с азербайджанцами в Дагестане
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил ситуацию в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое число азербайджанцев, стремящихся выехать домой, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 10:02
Общество
Главный эпидемиолог КНР: власти Уханя скрывали масштабы эпидемии
Власти китайского города Ухань в начале эпидемии коронавируса скрывали реальные масштабы проблемы.
ИА REX 03:30
Происшествия
Отец отсудил часть квартиры у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника
Отец погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева получил через суд часть наследства, сообщила телеканалу НТВ мать Максима Юлия Карева.
Взгляд.ру 13:00
Общество
Саратовские власти отменили разрешение на прогулки и занятия спортом
Правительство Саратовской области отменило разрешение на одиночные занятия спортом на улице и прогулки не более двух человек на фоне роста заболевших COVID-19.
RT на русском 12:46
Экономика
Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни
После преодоления котировками Brent сопротивления в 29 долларов за баррель возник потенциал роста к 32,5-34 долларам в ближайшие недели.
ИА ЯСИА вчера в 01:20
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
Общество
Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказались более 108 миллионов китайцев. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости 12:20
Музыка
«Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме
Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
Парламентская газета вчера в 02:39
Армия и оружие
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
Коммерсантъ 02:06
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы произошла стрельба. По информации РЕН ТВ, неизвестный открыл огонь на улице Малышева.
Известия 11:57