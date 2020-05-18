Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе. Ранее, напомним, с 19 мая предполагался ряд послаблений для бизнеса и жителей, однако вновь выявленный очаг COVID-19 внес в планы властей изменения.
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Как написал глава региона на своей странице в соцсети Instagram
, у 136 сотрудников компании из 232 протестированных на данный момент подтвердился коронавирус.
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В Свердловской области продлили ограничительные меры до 25 мая

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Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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