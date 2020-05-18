с чего всё началось

Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе. Ранее, напомним, с 19 мая предполагался ряд послаблений для бизнеса и жителей, однако вновь выявленный очаг COVID-19 внес в планы властей изменения.

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

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