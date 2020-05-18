Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе. Ранее, напомним, с 19 мая предполагался ряд послаблений для бизнеса и жителей, однако вновь выявленный очаг COVID-19 внес в планы властей изменения.
Читать в источнике
Комментировать204
с чего всё началось
Как написал глава региона на своей странице в соцсети Instagram
, у 136 сотрудников компании из 232 протестированных на данный момент подтвердился коронавирус.
Znak.com09:57

Подробнее о событии

Куйвашев продлил режим самоизоляции в Свердловской области до 25 мая

Znak.com09:57

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

РИА Новости10:23

Губернатор отказался от планов по снятию коронавирусных ограничений и продлил самоизоляцию до 25 мая

66.ru09:58

В Свердловской области продлили ограничительные меры до 25 мая

ТАСС10:30

Губернатор Свердловской области продлил ограничения по коронавирусу в регионе до 25 мая

Областная газета10:29

«Надо было точно решить, а потом обещать»: сотрудники ТРЦ и рестораторы высказались о продлении самоизоляции

Екатеринбург Онлайн11:50

Свердловская область оказалась готова для проведения второго этапа отмены карантинных ограничений

Эхо Москвы в Екатеринбурге01:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 17:36, Ашберн
Происшествия

Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей

Вести.Ru 06:01
500
Общество

Воробьев назвал число вернувшихся на стройки и предприятия рабочих

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, сколько людей с 18 мая вернулись на рабочие места на строительных площадках и промышленных предприятиях.
РБК 14:36
3
Экономика

Правительство выдаст банкам 5 миллиардов для выдачи льготных кредитов

Банки обязаны будут выдавать кредиты пострадавшим предпринимателям под 2% годовых, всё остальное банкам компенсирует государство.
Бизнес и территория 09:57
5
Происшествия

СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ 07:13
1K
Общество

Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов

Экс-акционеры ЮКОСа наложили арест в юрисдикции Нидерландов на водочные торговые марки «Столичная» и «Московская», принадлежащие России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт».
BFM.ru 11:32
2K
Общество

Мясников назвал препараты, которые опасны для снятия боли

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал на телеканале «Россия 1», какими препаратами опасно снимать боль при лечении на дому, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 10:32
18
Политика

Трамп рассказал о своем методе профилактики коронавируса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что для профилактики коронавируса принимает гидроксихлорохин, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:46
1
Энергетика

Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:48
306
Общество

Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца

РИА Новости 16:09
4
Общество

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен

В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:11
2K
Общество

В Москве снизилась циркуляция коронавируса

Циркуляция коронавируса в Москве снизилась в четыре-пять раз за последнюю неделю.
Lenta.ru 16:27
52
Финансы

ЦБ предотвратил рост доллара выше 110 рублей

Банк России предотвратил рост курса доллара выше 110 рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Газпромбанка.
Газета.Ru 14:06
157
Игры

В сети показали варианты внешнего вида Робокопа из Mortal Kombat 11

ИА Красная Весна 05:59
7
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru 17:01
67
Экономика

В Иране оценили ошибки Саудовской Аравии, которые привели к дефициту бюджета

В Иране оценили ошибки Саудовской Аравии, которые привели к дефициту бюджета Саудиты пытаются заполнить дефицит бюджета.
Экспресс газета 05:07
Общество

В Сочи 1 июня могут открыться 65 санаторных пляжей

ТАСС 05:26
91
Общество

Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
870
Политика

Стрелков заявил, что хотел бы жить в Киеве

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь (Гиркин) Стрелков в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном заявил, что хотел был жить в Киеве.
Daily Storm 13:57
Происшествия

Медведь прокусил бедро жителю Ярославля

Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям.
BFM.ru 11:49
132
Здоровье

У 42 медработников больницы №31 в Петербурге обнаружили коронавирус

РЕН ТВ 10:53
26
Происшествия

В Татарстане вынесли приговор пятерым полицейским за пытки

В Татарстане Нижнекамский городской суд вынес приговор полицейским, которые пытали задержанных, пытаясь добиться от них признательных показаний, сообщили РБК в правозащитной организации «Зона права», представляющей интересы потерпевших.
РБК 05:16
125
Футбол

«Байер» разгромил «Вердер» в матче чемпионата Германии по футболу

Леверкузенский "Байер" одержал крупную победу над бременским "Вердером" со счетом 4:1 в гостевом матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу.
ТАСС Спорт 16:35
Политика

Путин поручил МЧС начать в Дагестане масштабную санитарную обработку

«Поручаю МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения, другие места, связанные с посещением людей», — сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
REGNUM 08:39
158
Энергетика

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 15 мая в 14:33
2,7K
Религия

Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
382
Политика

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru вчера в 08:48
110
Фигурное катание

Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
Аргументы недели вчера в 08:07
1
Здоровье

Вакцины от коронавируса на людях успешно испытали в США

Компания Moderna провела первую фазу испытаний вакцины: у всех участников исследования выработались антитела, а серьезных побочных эффектов обнаружено не было, сообщается в пресс-релизе, опубликованном изданием CNN.
Live24 13:46
9
Футбол

Источник: У трех футболистов «Динамо» выявлен коронавирус

Коронавирус выявлен еще у троих футболистов РПЛ. Все они являются игроками московского "Динамо".
Российская газета 17:21
Общество

Беглов рассказал о медиках, заболевших COVID-19 в Петербурге

Более 2,5 тысячи медиков в Санкт-Петербурге заболели новой коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, сообщил губернатор города Александр Беглов.
РИА Новости 12:35
162
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Владимирович Куйвашев
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное