Коронавирус
РБКВ Свердловской области продлили ограничительные меры до 1 июня
В Свердловской области карантин из-за угрозы коронавируса продлен до 1 июня. Об этом написал в своем Instagram глава региона Евгений Куйвашев. «Я принял решение продлить все ограничительные меры еще на неделю — пока до 1 июня», — сообщил губернатор.
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с чего всё началось
"Данные Роспотребнадзора и министерства здравоохранения говорят о том, что пока нет возможности ослаблять режим, врачи, с которыми я разговаривал отдельно, поддерживают эту позицию", - написал он.Российская газета09:31
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Общество
Состояние сатирика Анатолия Трушкина резко ухудшилось
StarHit.ru 07:00
Общество
ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
Газета.Ru 12:38
Общество
Власти Москвы обозначили срок действия подмосковных пропусков
Ранее "РГ" писала, что с 27 мая подмосковными пропусками нельзя будет воспользоваться в столице.
Российская газета 11:23
Общество
Вакцина от коронавируса МГУ вошла в перечень перспективных вакцин ВОЗ
"Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19", - заявили в университете.
Газета.Ru 12:53
Общество
Назван район Екатеринбурга, где больше всего заболевших коронавирусом
В Екатеринбурге назван район, где зафиксировано большее количество людей, заболевших коронавирусом.
Екатеринбург в эфире 09:00
Происшествия
Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта
Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане.
RT на русском 11:12
Игры
Вышел обновленный шутер Saints Row The Third Remastered
NewInform 12:49
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
Кино
В Сети появился новый трейлер «Довода» Кристофера Нолана
Кинокомпания Warner Bros. выложила на своем YouTube-канале новый трейлер шпионского триллера "Довод" Кристофера Нолана.
РИА Новости 04:55
Авто
Новый GT-R50 от Italdesign представил Nissan
Компания Nissan совместно с дизайн-ателье Italdesign представили на треке в Италии спорткар GT-R50.
Live24 20 мая в 12:45
Происшествия
В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 11:27
Происшествия
Задержан фигурант дела о пожаре в доме престарелых на западе Москвы
Следственный комитет России (СК) провел задержание первого фигуранта дела о пожаре в доме престарелых "Третий возраст" на западе Москвы.
Газета.Ru 11:55
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции
"Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:22
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови
Как известно, компания Xiaomi готовит к выпуску «умный» браслет Mi Band 5, предназначенный для отслеживания физической активности и показателей жизнедеятельности организма.
3DNews 07:38
Общество
В сальском интернате зафиксировано уже около 270 больных коронавирусом
По данным на 22 мая, в психоневрологическом интернате в Сальске уже зарегистрировано около 270 больных коронавирусом.
Панорама Ростова-на-Дону 11:12
Наука
Создали бионический глаз, который лучше человеческого
Поле зрения технологии составляет 100 градусов, оно не такое широкое, которые может воспринимать человеческий глаз (около 150 градусов), но оно лучше, чем вдимые ограничения обычных плоских датчиков изображения.
Evo-rus.com вчера в 03:33
Политика
Матвиенко заявила о преимуществах объединения регионов России
«Честно говоря, есть еще целый ряд регионов, я не буду их называть, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — цитирует Матвиенко ТАСС.
Известия 13:11
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
RT на русском 07:51
Шоу-бизнес
Попавший в больницу экс-супруг Лолиты рассказал о своем состоянии
Бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов впервые прокомментировал свое состояние после госпитализации.
ФАН вчера в 18:54
Политика
Волкер придумал, как включить Украину, Грузию и Молдавию в НАТО
Экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер предложил изменить условия приема в НАТО стран бывшего СССР так, чтобы альянс мог включить эти государства без объявления войны России.
Взгляд.ру 11:18
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Политика
Порошенко обвиняют в незаконном вывозе картин великих художников
Уголовное дело открыто по факту незаконного вывоза из Украины без прохождения таможенного контроля 43 картин великих русских художников, предположительно, таких как Иван Айвазовский, Илья Репин, Василий Суриков, Исаак Левитан, Александр Бенуа, Василий Верещагин.
Российская газета 12:24
Музыка
Клип Uno группы Little Big стал рекордсменом на YouTube
Клип Uno, опубликованный на канале "Евровидение-2020", стал рекордными темпами набирать аудиторию: с момента выхода на YouTube 13 марта этот ролик собрал 101 209 152 просмотра, как рассказывают организаторы знаменитого международного музыкального конкурса.
Ревизор.ру 08:26
Политика
Страны НАТО обвинили Россию в нарушении Договора по открытому небу
Накануне Дональд Трамп объявил, что Россия не соблюдает Договор по открытому небу, поэтому США из него выходят.
Эхо Москвы 12:31
Общество
Махачкалу закроют на карантин на дни Ураза-Байрама
С 23 по 26 мая, в дни Ураза-Байрама Махачкалу закроют на карантин из-за ухудшения ситуации с корнавирусом, сообщила мэрия города.
Интерфакс 11:25
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы
Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи.
Bimru.ru 20 мая в 08:22
Общество
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров, который, по неофициальной информации, госпитализирован с поражением легких и подозрением на коронавирус, находится в тяжелом состоянии.
Lenta.ru 11:47
Общество
Путин предложил ввести в школах патриотическое воспитание учеников
Президент считает необходимым формировать с детства "чувство патриотизма и гражданственности" Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании – президент предложил формировать у школьников "чувство патриотизма, гражданственности и уважение к памяти защитников Отечества".
АМИТЕЛ 03:04