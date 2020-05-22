Коронавирус

РБКРБКВ Свердловской области продлили ограничительные меры до 1 июня

В Свердловской области карантин из-за угрозы коронавируса продлен до 1 июня. Об этом написал в своем Instagram глава региона Евгений Куйвашев. «Я принял решение продлить все ограничительные меры еще на неделю — пока до 1 июня», — сообщил губернатор.
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"Данные Роспотребнадзора и министерства здравоохранения говорят о том, что пока нет возможности ослаблять режим, врачи, с которыми я разговаривал отдельно, поддерживают эту позицию", - написал
 он.
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Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 1 июня

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Эксперты уверены, что инвестиции в драгметалл не только принесут Центробанку солидный доход, но и помогут резко сократить долю американского доллара в международных расчетах.
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Трамп призвал открыть церкви как «необходимые места»

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Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
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Политика

Путин заявил о надежде не стать пациентом с коронавирусом

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Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса

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Общество

Очаг заражения выявлен в одной из силовых структур Мурманска

В одной из силовых структур Мурманска выявлены заболевшие коронавирусом, сообщил оперативный штаб региона.
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Евгений Владимирович Куйвашев
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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