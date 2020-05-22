с чего всё началось

В Свердловской области карантин из-за угрозы коронавируса продлен до 1 июня. Об этом написал в своем Instagram глава региона Евгений Куйвашев. «Я принял решение продлить все ограничительные меры еще на неделю — пока до 1 июня», — сообщил губернатор.

В Свердловской области продлили ограничительные меры до 1 июня

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