Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в своем официальном аккаунте в Instagram в понедельник.

В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня

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