Коронавирус

ТАССТАССВ Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня

Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в своем официальном аккаунте в Instagram в понедельник.
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В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня

ТАСС05:26

Куйвашев продлил ограничения по коронавирусу в Свердловской области до 22 июня

Znak.com05:05

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66.ru04:59

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Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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