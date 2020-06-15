Коронавирус
ТАССВ Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня
Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в своем официальном аккаунте в Instagram в понедельник.
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«Мы видим тенденцию к росту»: эпидемиолог — о том, почему губернатор продлил ограничения
Екатеринбург Онлайн07:32
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Накануне стало известно, что двукратный призёр Олимпиады Евгений Плющенко получил должность тренера сборной России по фигурному катанию .
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Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
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Коммерсантъ 08:44
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В Сеть утекли фотографии нового седана Lexus IS накануне его дебюта. Ранее издание speedme.ru публиковало тизер японской новинки.
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Игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 должен дебютировать летом, хотя точных сроков пока нет.
The GEEK 07:40
Общество
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Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
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Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить запись со всех площадок, заявил РИА Новости депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.
РИА Новости 13 июня в 10:35
Энергетика
Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов
Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:37
Общество
Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений
Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге, что по прошествии недели после снятия ряда ограничений в Москве продолжается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а риск был оправданным.
РИА Новости 04:52
Происшествия
В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей
X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети.
РИА Новости 09:04
Общество
Польша открыла границу для калининградцев, но с ограничениями
Власти Польши открыли движение на границе с Калининградской области.
FlashNord 07:55
Общество
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Украинский блокирующий петербургского «Зенита» Дмитрий Пашицкий получит российское гражданство. Об этом волейболист сообщил ТАСС.
Нева Спорт 01:20
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины: Нужны корабли с ракетным вооружением для соответствия стандартам НАТО
Министерство обороны Украины сообщило о проведении переговоров по вопросу переформатирования военно-морских сил Украины под натовский стандарт.
Военное обозрение 09:07
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
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Захарова ответила главе МИД Украины насчет паспортов РФ для Донбасса
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что российские паспорта для жителей самопровозглаженных республик Донбасса – это "филькина грамота".
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Россия вышлет двух чешских дипломатов
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РИА Новости 07:14
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия вчера в 12:00
Общество
Число заболевших на калининградском заводе «Факел» выросло до 82
Количество сотрудников калининградского завода "Факел", заболевших коронавирусом, за неделю выросло почти в три раза.
Клопс 08:59
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Минтруд назвал число реальных безработных в России
«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
BFM.ru 08:40
Экономика
В России около пяти миллионов рабочих мест находятся под ограничениями
Порядка 5 миллионов рабочих мест в России в настоящий момент находятся под различными ограничениями в связи с коронавирусом, к концу недели их число снизится до 2,5 миллиона, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
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