Коронавирус
РИА НовостиВ Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о продлении до 6 июля режима самоизоляции для людей старше 65 лет в связи с распространением коронавируса.Общественная служба новостей06:52
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 15:22, Ашберн
Общество
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Телеканал RTVI 12:57
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Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Российская газета 13:44
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Александр Кокорин не будет наказан «Сочи» и «Зенитом» за посещение дня рождения друга и нарушение социального дистанцирования, сообщают Metaratings.
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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
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Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Деловое.ТВ 02:36
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Первый и последний операторы пока отменили путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 27 июня в 12:11
Общество
Посол Белоруссии назвал сроки открытия границы с Россией
Граница между Россией и Белоруссией, которая была закрыта российской стороной в марте из-за пандемии коронавируса, может быть открыта уже в конце июля — начале августа.
РБК 15:15
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Ростов-на-Дону, 29 июня 2020, 18:34 — REGNUM Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону поставил точку в уголовном деле в отношении главного архитектора областного центра.
REGNUM 11:34
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В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
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В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
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Газета.Ru 14:02
Футбол
Полуфиналы Кубка России по футболу пройдут 19 июля
В 18.30 в Санкт-Петербурге на поле выйдут "Зенит" и "Спартак". Финал Кубка России запланирован на 25 июля. Встреча пройдет в Екатеринбурге.
Вести.Ru 14:04
Общество
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Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
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Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
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Авто
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Жители страны Всходящего солнца ценят простоту, ремонтопригодность и неприхотливость российских автомобилей.
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Армия и оружие
Армия Китая выставила против Индии бойцов MMA
Как сообщают СМИ Китая, в пограничных войсках китайской армии планируется создать целое воинское подразделение, которое укомплектуют исключительно бойцами ММА.
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Медицинские, педагогические и IT-специальности являются на данный момент наиболее востребованными в России, заявил в понедельник глава Минобрнауки Валерий Фальков на совещании правительства РФ о ситуации на рынке труда.
Будущее России. Национальные проекты 14:00
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ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января
Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
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Памятник Фёдору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве
В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника прославленному советскому футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову.
RT на русском вчера в 07:39