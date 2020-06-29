Коронавирус
РИА НовостиВ Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о продлении до 6 июля режима самоизоляции для людей старше 65 лет в связи с распространением коронавируса.Общественная служба новостей06:52
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