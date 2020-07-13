В Свердловской области до 20 июля продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, сообщил оперативный штаб региона по профилактике коронавируса. Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Общество Иммунолог назвал категории наименее подверженных коронавирусу людей Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал о трёх категориях людей, которые, даже столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, могут не опасаться за своё здоровье. 281

Футбол «Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита» В своем посте руководитель «Зенита» прикрепил видео, где главными героями являются Артем Дзюба и Сердар Азмун, и в шутку написал, что изображаемый ими половой акт ждет футболистов «Спартака» на предстоящем полуфинальном матче в рамках Кубка России. 9

Общество Ивану Сафронову предъявят обвинение в государственной измене Следователь ФСБ вызвал на понедельник защитников советника главы Роскосмоса и бывшего корреспондента газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова для предъявления обвинения по делу о государственной измене. 3

Политика В Хабаровске продолжаются массовые протесты Накануне, 12 июля, в Хабаровске прошли еще две несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала.

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. 3,5K

Общество Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для граждан РФ Посольство Венгрии в России опровергло открытие границ для россиян с 15 июля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК в Telegram. 265

Футбол «Кадис» вернулся в испанскую Ла Лигу спустя 14 лет Футбольный клуб "Кадис" из одноименного города стал первой командой сегунды, которая завоевала право в следующем сезоне выступать в элитном дивизионе Испании.

Политика Вашингтон решил наказать Европу по-настоящему Автором и вдохновителем европейского "налога на Google, Facebook и Amazon" оказался президент Франции и большой любитель поговорить о восстановлении Европы в качестве мирового полюса силы Эммануэль Макрон, и, соответственно, список компаний, попавших под горячую руку Белого дома, был составлен таким образом, чтобы доставить максимальный дискомфорт Елисейскому дворцу.

Футбол CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.

Общество Сегодня брянские выпускники напишут ЕГЭ по истории и физике Как сообщает РИА «Стрела», сегодня, 13 июля, выпускники брянских школ будут сдавать ЕГЭ по физике и истории.

Экономика Повышенный НДФЛ может распространяться на продажу наследства При продаже полученной в наследство недвижимости гражданин может преодолеть установленный лимит, тогда ему придется выплачивать НДФЛ в связи с получением дохода, сообщает издание Life.

Происшествия В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем. 45