Коронавирус
РИА НовостиВ Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
В Свердловской области до 20 июля продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, сообщил оперативный штаб региона по профилактике коронавируса. Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
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Общество
Иммунолог назвал категории наименее подверженных коронавирусу людей
Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал о трёх категориях людей, которые, даже столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, могут не опасаться за своё здоровье.
RT на русском 05:52
Происшествия
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете.
РИА Новости 04:58
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
В своем посте руководитель «Зенита» прикрепил видео, где главными героями являются Артем Дзюба и Сердар Азмун, и в шутку написал, что изображаемый ими половой акт ждет футболистов «Спартака» на предстоящем полуфинальном матче в рамках Кубка России.
CT news 10 июля в 07:56
Общество
Ивану Сафронову предъявят обвинение в государственной измене
Следователь ФСБ вызвал на понедельник защитников советника главы Роскосмоса и бывшего корреспондента газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова для предъявления обвинения по делу о государственной измене.
ТАСС вчера в 17:01
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Политика
В Хабаровске продолжаются массовые протесты
Накануне, 12 июля, в Хабаровске прошли еще две несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала.
Время Биробиджана вчера в 19:00
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Общество
Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для граждан РФ
Посольство Венгрии в России опровергло открытие границ для россиян с 15 июля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК в Telegram.
Газета.Ru 05:23
Единоборства
Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC
Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва вчера в 01:25
Здоровье
97 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
По информации Роспотребнадзора на понедельник, 13 июля, за последние сутки еще у 97 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:26
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера Николе Пельтц
Сын известных родителей экс-футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм сделал предложение дочери крупного миллиардера и инвестора.
Evo-rus.com 05:23
Футбол
«Кадис» вернулся в испанскую Ла Лигу спустя 14 лет
Футбольный клуб "Кадис" из одноименного города стал первой командой сегунды, которая завоевала право в следующем сезоне выступать в элитном дивизионе Испании.
Вести.Ru 02:35
Политика
Вашингтон решил наказать Европу по-настоящему
Автором и вдохновителем европейского "налога на Google, Facebook и Amazon" оказался президент Франции и большой любитель поговорить о восстановлении Европы в качестве мирового полюса силы Эммануэль Макрон, и, соответственно, список компаний, попавших под горячую руку Белого дома, был составлен таким образом, чтобы доставить максимальный дискомфорт Елисейскому дворцу.
РИА Новости 01:00
Футбол
CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
REGNUM 04:51
Общество
Сегодня брянские выпускники напишут ЕГЭ по истории и физике
Как сообщает РИА «Стрела», сегодня, 13 июля, выпускники брянских школ будут сдавать ЕГЭ по физике и истории.
Жирятинский край 03:12
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости вчера в 17:29
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
Политика
Путин оценил летальность от коронавируса в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
RT на русском 02:53
Экономика
Эксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%
Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку.
ТАСС 04:37
Происшествия
Защита обжаловала арест Фургала по делу об убийствах
РИА Новости 05:41
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 11 июля в 06:48
Футбол
В ФК «Ростов» опровергли слухи об уходе Карпина и Арутюнянца
Панорама Ростова-на-Дону 04:40
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
Общество
У московской монахини обнаружили Mercedes почти за 10 миллионов
ФедералПресс 05:03
Авто
Chery представил новый семиместный кроссовер Exeed VX
Компания Chery представила третью модель своего премиального суббренда Exeed – полноразмерный кроссовер Exeed VX.
Автоновости дня 11 июля в 04:07
Экономика
Повышенный НДФЛ может распространяться на продажу наследства
При продаже полученной в наследство недвижимости гражданин может преодолеть установленный лимит, тогда ему придется выплачивать НДФЛ в связи с получением дохода, сообщает издание Life.
Экономика сегодня 03:49
Армия и оружие
The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму
The National Interest: Россия подготовила для США "сюрприз" в Крыму.
Piter.tv 02:57
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Общество
Жительница Самары получила квитанцию за тепло на 30 миллиардов рублей
В Сети появилась информация о том, что жительница Самары получила счет за тепло и горячую воду более чем на 30 миллиардов рублей.
Российская газета 04:46