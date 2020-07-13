Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

В Свердловской области до 20 июля продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, сообщил оперативный штаб региона по профилактике коронавируса. Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
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«Еще на неделю»: Куйвашев снова продлил режим самоизоляции в Свердловской области

ТагилСити.ру05:03

В Свердловской области продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

ТАСС04:57

Евгений Куйвашев продлил карантинные ограничения

66.ru05:04

В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

РИА Новости04:48

В Свердловской области снова продлили режим самоизоляции

КП - Екатеринбург04:44

Губернатор на неделю продлил режим ограничений в Свердловской области

Екатеринбург Онлайн04:39

В Свердловской области вновь продлили режим самоизоляции для пожилых людей

Областная газета04:55
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Общество

Иммунолог назвал категории наименее подверженных коронавирусу людей

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал о трёх категориях людей, которые, даже столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, могут не опасаться за своё здоровье.
RT на русском 05:52
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Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете.
РИА Новости 04:58
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Футбол

«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»

В своем посте руководитель «Зенита» прикрепил видео, где главными героями являются Артем Дзюба и Сердар Азмун, и в шутку написал, что изображаемый ими половой акт ждет футболистов «Спартака» на предстоящем полуфинальном матче в рамках Кубка России.
CT news 10 июля в 07:56
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Общество

Ивану Сафронову предъявят обвинение в государственной измене

Следователь ФСБ вызвал на понедельник защитников советника главы Роскосмоса и бывшего корреспондента газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова для предъявления обвинения по делу о государственной измене.
ТАСС вчера в 17:01
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
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Политика

В Хабаровске продолжаются массовые протесты

Накануне, 12 июля, в Хабаровске прошли еще две несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала.
Время Биробиджана вчера в 19:00
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
3,5K
Общество

Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для граждан РФ

Посольство Венгрии в России опровергло открытие границ для россиян с 15 июля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК в Telegram.
Газета.Ru 05:23
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Единоборства

Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC

Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва вчера в 01:25
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Здоровье

97 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки

По информации Роспотребнадзора на понедельник, 13 июля, за последние сутки еще у 97 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:26
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Шоу-бизнес

Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера Николе Пельтц

Сын известных родителей экс-футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм сделал предложение дочери крупного миллиардера и инвестора.
Evo-rus.com 05:23
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Футбол

«Кадис» вернулся в испанскую Ла Лигу спустя 14 лет

Футбольный клуб "Кадис" из одноименного города стал первой командой сегунды, которая завоевала право в следующем сезоне выступать в элитном дивизионе Испании.
Вести.Ru 02:35
Политика

Вашингтон решил наказать Европу по-настоящему

Автором и вдохновителем европейского "налога на Google, Facebook и Amazon" оказался президент Франции и большой любитель поговорить о восстановлении Европы в качестве мирового полюса силы Эммануэль Макрон, и, соответственно, список компаний, попавших под горячую руку Белого дома, был составлен таким образом, чтобы доставить максимальный дискомфорт Елисейскому дворцу.
РИА Новости 01:00
Футбол

CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов

Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
REGNUM 04:51
Общество

Сегодня брянские выпускники напишут ЕГЭ по истории и физике

Как сообщает РИА «Стрела», сегодня, 13 июля, выпускники брянских школ будут сдавать ЕГЭ по физике и истории.
Жирятинский край 03:12
Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире

За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости вчера в 17:29
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Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
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Политика

Путин оценил летальность от коронавируса в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
RT на русском 02:53
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Экономика

Эксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%

Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку.
ТАСС 04:37
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Происшествия

Защита обжаловала арест Фургала по делу об убийствах

РИА Новости 05:41
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Энергетика

Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая

Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 11 июля в 06:48
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Футбол

В ФК «Ростов» опровергли слухи об уходе Карпина и Арутюнянца

Панорама Ростова-на-Дону 04:40
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Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
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Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
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Общество

У московской монахини обнаружили Mercedes почти за 10 миллионов

ФедералПресс 05:03
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Авто

Chery представил новый семиместный кроссовер Exeed VX

Компания Chery представила третью модель своего премиального суббренда Exeed – полноразмерный кроссовер Exeed VX.
Автоновости дня 11 июля в 04:07
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Экономика

Повышенный НДФЛ может распространяться на продажу наследства

При продаже полученной в наследство недвижимости гражданин может преодолеть установленный лимит, тогда ему придется выплачивать НДФЛ в связи с получением дохода, сообщает издание Life.
Экономика сегодня 03:49
Армия и оружие

The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму

The National Interest: Россия подготовила для США "сюрприз" в Крыму.
Piter.tv 02:57
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Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
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Общество

Жительница Самары получила квитанцию за тепло на 30 миллиардов рублей

В Сети появилась информация о том, что жительница Самары получила счет за тепло и горячую воду более чем на 30 миллиардов рублей.
Российская газета 04:46
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