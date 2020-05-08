Екатеринбург, 8 мая 2020, 11:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить действие запретов по коронавирусу. Об этом глава региона заявил в Instagram. По словам руководителя, жители пока ещё недостаточно соблюдают масочный режим и «социальное дистанцирование».

В Свердловской области продлят ограничения по коронавирусу

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