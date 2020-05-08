Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Свердловской области продлят ограничения по коронавирусу

Екатеринбург, 8 мая 2020, 11:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить действие запретов по коронавирусу. Об этом глава региона заявил в Instagram. По словам руководителя, жители пока ещё недостаточно соблюдают масочный режим и «социальное дистанцирование».
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Куйвашев продлит ограничения по коронавирусу в Свердловской области до 18 мая

Znak.com04:22

Режим самоизоляции в Свердловской области продлили до 18 мая

КП - Екатеринбург04:28

Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции. Сроки

66.ru04:24

В Свердловской области ограничения по коронавирусу продлят до 18 мая

РИА Новости04:39

Куйвашев продлил режим самоизоляции в Свердловской области до 18 мая

АиФ Урал04:21

Евгений Куйвашев продлил ограничения по коронавирусу до 18 мая

Областная газета04:15

Инсайд: карантин в Свердловской области продлят после 11 мая

URA.Ru03:21
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Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Sport.ru 06 мая в 07:56
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Здоровье

Собянин подписал постановление о доплатах медработникам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
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Политика

Путин отметил умение россиян не жалеть себя

Путин отметил, что любовь к Родине — это отличительная черта и основа жизни россиян, которая передается из поколения в поколение.
Известия 04:39
Политика

Путин назвал бредом обвинения СССР во Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Газета.Ru 04:35
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
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Армия и оружие

В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии

Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU вчера в 04:45
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Происшествия

Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга

Интерфакс вчера в 18:08
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Финансы

Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры

Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов.
Lenta.ru 03:37
5
Политика

Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
20
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
2,4K
Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
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Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 31 мая

Со вторника, 12 мая, в Москве начнут смягчать введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, сообщил мэр Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:25
5,9K
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
3,2K
Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
90
Общество

В России выявили 10699 новых случаев коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 187 859 случаев коронавируса.
Эхо Москвы 03:31
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Происшествия

В Челябинской области горит лес в Ильменском заповеднике

Челябинск Сегодня 03:27
3
Политика

Посол подтвердил возможный визит Путина в Китай в сентябре

Вопрос организации официального визита президента России Владимира Путина в Китай не снят с повестки дня не фоне пандемии, поездка может состояться осенью.
Известия 01:43
Авто

Кроссовер WEY VV7 GT Brabus стал серийным

Компания Great Wall и легендарное тюнинг-ателье Brabus, которое специализируется на доработке автомобилей Mercedes-Benz, представили премиальную версию купеобразного кроссовера WEY VV7 GT.
Новые автомобили 06 мая в 22:58
2
Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
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Происшествия

В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку

Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
РИА Новости вчера в 10:36
194
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
17
Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 06 мая в 11:42
2,6K
Общество

Познер испытал отвращение от ролика Михалкова о чипировании людей

Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что испытал отвращение при просмотре авторской передачи российского режиссера Никиты Михалкова, посвященной коронавирусу.
URA.Ru 04:41
24
Политика

Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа

Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа.
ТАСС 03:01
4
Общество

SCMP: Китай может продать часть госдолга США

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Кино

Россияне выбрали любимые фильмы о войне

News.ru 06 мая в 03:58
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус с накладным беременным животом станцевала под Агутина

32-летняя актриса Кристина Асмус развлекает себя на карантине довольно необычным способом.
Paparazzi.ru 02:42
1
Общество

Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным

"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавиурусной инфекции в пятницу.
РИА Новости 03:44
12
Армия и оружие

Свидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе

По версии Киева, неизвестными были ополченцы ДНР — а чтобы помешать им, к зданию милиции выдвинулись Нацгвардия и "Азов".
РИА Новости 00:40
31
Общество

ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей

50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы вчера в 10:06
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Евгений Владимирович Куйвашев
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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