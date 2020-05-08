Коронавирус
Накануне.RuКуйвашев продлил все ограничения в Свердловской области до 18 мая
Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев продлил действующие в регионе ограничения до 18 мая. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом губернатор рассказал сегодня в своем Instagram.
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Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
Армия и оружие
Американские военные в пандемию проводят учения в российской видеоигре
Ruposters.ru вчера в 10:46
Политика
Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога
"С обеих сторон выражена готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам, стоящим на повестке дня российско-британских отношений, а также в решении актуальных международных проблем", - говорится в сообщении.
РИА Новости 09:13
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Происшествия
В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь
РИА Новости вчера в 16:15
Общество
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
Политика
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны
Авторы статьи потребовали отказаться от попыток найти новых виновников начала Второй мировой войны и напомнили, что всю ответственность за нее уже взяла на себя Германия.
РБК 08:22
Финансы
ЦБ допускает снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов
Банк России допускает снижение уровня ключевой ставки на 100 базисных пунктов на следующем заседании совета директоров, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе видеоконференции.
ТАСС 08:35
Общество
В Роспотребнадзоре назвали уровень смертности от коронавируса в России
Уровень летальности у пациентов с коронавирусной инфекцией в России составляет 0,9%. Об этом в пятницу, 8 мая, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 09:24
Авто
Tesla отложила дебют нового Tesla Roadster
Глава Tesla Илон Маск объявил о переносе старта производства новой модели Roadster на неопределенный срок.
Автоновости дня 06:55
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
Здоровье
Российские тесты на коронавирус назвали «крайне неточными»
Ведущий научный сотрудник научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета и ведущий сотрудник института физико-химических исследований RIKEN (Япония), участвовавший в разработке изотермального теста на COVID-19 Олег Гусев считает, что огромная доля ложноотрицательных тестов в России - результат так называемого "человеческого фактора".
Новые Известия 06:25
Здоровье
822 новых случая коронавируса выявлено за сутки в Подмосковье
За все время в Подмосковье было 2408 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Большая Балашиха 05 мая в 06:47
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев и «Пухляш» из Little Big устроили танцевальный баттл
Знаменитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев попытался перетанцевать Пухляша из популярной группы Little big.
iReactor 05:12
Общество
Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
Происшествия
В Башкирии пропавшего в апреле ребенка нашли мертвым, сообщил источник
РИА Новости 09:08
Общество
Попова обозначила срок сохранения новых правил поведения
Определенные правила безопасности и поведения будут действовать в России до момента появления вакцины от новой коронавирусной инфекции или пока пандемия не завершится.
Известия 09:07
Политика
Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08:44
Общество
За получасовое интервью с Мясниковым потребовали десятки тысяч рублей
Врач был назначен главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в середине апреля.
Lenta.ru 08:53
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
Футбол
Помощник Путина Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА
На сегодняшнем совете директоров ЦСКА был избран председатель.
Soccer.ru 09:14
Общество
Заразившийся коронавирусом глава Минстроя Якушев выписан из больницы
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, заразившийся коронавирусом COVID-19, выписан из стационара, сообщили в пресс-службе министерства.
Коммерсантъ 08:52
Экономика
Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне
Для российской валюты, находящейся под жестким присмотром Банка России, который хоть и значительно снизил объемы валютных интервенций, но продолжает осаживать спекулянтов, улучшившаяся конъюнктура на нефтяном рынке до конца недели означает сохранение диапазона 72,60-76 по отношению к доллару.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным
"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавиурусной инфекции в пятницу.
РИА Новости 03:44
Общество
Смольный готовится продлить режим самоизоляции до конца мая
Собеседники "ДП" в администрации губернатора Петербурга подтвердили, что постановление о продлении режима самоизоляции до конца мая готовится и будет в ближайшее время издано.
DP.RU 09:10
Политика
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Тбилиси отозвать посла из Киева из-за назначения Михаила Саакашвили главой исполкома комитета национального совета реформ.
РИА Новости 07:02
Общество
Власти Москвы разъяснили правила ношения перчаток
Следить за ношением масок и перчаток в магазинах будет департамент торговли, контролем промышленных предприятий займется госинспекция по недвижимости.
РБК 08:54
Общество
В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку
Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
Общество
«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»
Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета вчера в 12:16