Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев продлил действующие в регионе ограничения до 18 мая. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом губернатор рассказал сегодня в своем Instagram.

Куйвашев продлил все ограничения в Свердловской области до 18 мая

Общество Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника. 256

Политика Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога "С обеих сторон выражена готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам, стоящим на повестке дня российско-британских отношений, а также в решении актуальных международных проблем", - говорится в сообщении.

Общество Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф. 612

Политика Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны Авторы статьи потребовали отказаться от попыток найти новых виновников начала Второй мировой войны и напомнили, что всю ответственность за нее уже взяла на себя Германия. 642

Финансы ЦБ допускает снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов Банк России допускает снижение уровня ключевой ставки на 100 базисных пунктов на следующем заседании совета директоров, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе видеоконференции. 42

Общество В Роспотребнадзоре назвали уровень смертности от коронавируса в России Уровень летальности у пациентов с коронавирусной инфекцией в России составляет 0,9%. Об этом в пятницу, 8 мая, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1

Авто Tesla отложила дебют нового Tesla Roadster Глава Tesla Илон Маск объявил о переносе старта производства новой модели Roadster на неопределенный срок.

Здоровье Российские тесты на коронавирус назвали «крайне неточными» Ведущий научный сотрудник научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета и ведущий сотрудник института физико-химических исследований RIKEN (Япония), участвовавший в разработке изотермального теста на COVID-19 Олег Гусев считает, что огромная доля ложноотрицательных тестов в России - результат так называемого "человеческого фактора". 1

Здоровье 822 новых случая коронавируса выявлено за сутки в Подмосковье За все время в Подмосковье было 2408 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. 900

Общество Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом. 907

Общество Попова обозначила срок сохранения новых правил поведения Определенные правила безопасности и поведения будут действовать в России до момента появления вакцины от новой коронавирусной инфекции или пока пандемия не завершится. 147

Политика Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии. 63

Общество Заразившийся коронавирусом глава Минстроя Якушев выписан из больницы Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, заразившийся коронавирусом COVID-19, выписан из стационара, сообщили в пресс-службе министерства.

Экономика Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне Для российской валюты, находящейся под жестким присмотром Банка России, который хоть и значительно снизил объемы валютных интервенций, но продолжает осаживать спекулянтов, улучшившаяся конъюнктура на нефтяном рынке до конца недели означает сохранение диапазона 72,60-76 по отношению к доллару. 96

Общество Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным "Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавиурусной инфекции в пятницу. 106

Общество Смольный готовится продлить режим самоизоляции до конца мая Собеседники "ДП" в администрации губернатора Петербурга подтвердили, что постановление о продлении режима самоизоляции до конца мая готовится и будет в ближайшее время издано.

Политика Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Тбилиси отозвать посла из Киева из-за назначения Михаила Саакашвили главой исполкома комитета национального совета реформ. 1

Общество Власти Москвы разъяснили правила ношения перчаток Следить за ношением масок и перчаток в магазинах будет департамент торговли, контролем промышленных предприятий займется госинспекция по недвижимости. 1K

Общество В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса. 67