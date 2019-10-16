В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.

В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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