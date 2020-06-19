Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Свердловской области разрешат спорт и откроют массажные салоны

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал сегодня указ о дальнейшем снятии некоторых ограничений, введенных в регионе из-за распространения COVID-19.
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В Свердловской области разрешили работу косметологов и фитнес-центров

ТАСС08:37

Губернатор Свердловской области разрешил работу косметологов и спортивные матчи

ТагилСити.ру08:01

Куйвашев ослабил режим: губернатор разрешил работать фитнес-центрам и салонам красоты

Екатеринбург Онлайн07:24

Евгений Куйвашев разрешил работу косметологий и соляриев

Областная газета08:32

В Свердловской области разрешили открыться фитнес-центрам

КП - Екатеринбург07:25

Евгений Куйвашев отменил несколько карантинных ограничений, в том числе на продажу алкоголя

66.ru07:35

В Свердловской области разрешили работать салонам красоты и частично фитнес-центрам

Znak.com07:21
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Политика

Президент России учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского

Москва, 19 июня 2020, 15:07 — REGNUM Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в России.
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Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
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Игры

Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4

Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM вчера в 21:40
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Политика

Президент Польши оценил присутствие войск США в стране

Президент Польши Анджей Дуда считает, что присутствие в его стране американских войск избавило республику от российского влияния.
РИА Новости 08:50
Общество

На центральных улицах Москвы закрылось более 100 магазинов и кафе

С начала марта на центральных торговых улицах Москвы прекратили работу 112 продовольственных и непродовольственных магазинов, а также заведений общепита, передаёт РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС.
RT на русском 04:06
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Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% годовых

Центробанк России снизил ключевую ставку на 100 б.п, до 4,5% годовых впервые с 2015 года.
Газета.Ru 06:35
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Происшествия

Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей

BFM.ru 05:04
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Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
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Общество

В РСТ оценили возможность открытия границ для россиян в июле

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев прокомментировал вероятность открытия границ для россиян в июле.
RT на русском 08:44
Политика

ЕС призвал Белоруссию немедленно освободить Бабарико

«ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда из предварительного заключения и гарантировать полное соблюдение верховенства закона, включая право на честное и прозрачное расследование и право на адвоката», — приводит TUT.BY заявление внешнеполитической службы ЕС.
RT на русском 07:40
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
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Политика

Путин раскритиковал работу контрольных управлений после ЧП в Норильске

Президент Владимир Путин раскритиковал работу контрольных структур во время ЧП в Норильске и попросил вице-премьера Викторию Абрамченко внимательно проанализировать ситуацию, чтобы не допустить ее повторения.
Взгляд.ру 08:14
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Политика

Путин заявил о постепенном восстановлении экономики России

Российская экономика постепенно восстанавливается, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями COVID-19.
Rambler News Service 08:38
1
Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
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Общество

Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за распространение фейка

Судебный участок мирового судьи № 416 Москвы оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» из-за распространения недостоверной информации, создавшего угрозу жизни или здоровью, решение судьи опубликовано в карточке дела.
Ведомости 06:19
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Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
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Армия и оружие

Опубликовано видео, как российские военные прорвались через американский блокпост

Вечерний курьер вчера в 01:56
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Газета.Ru 07:05
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Футбол

Второй тест Попова на коронавирус оказался отрицательным

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Попов принял участие в 20 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
Vprognoze.ru 07:20
Общество

ФАС опровергла смягчение требований к предустановке российского ПО

Минэкономразвития раскритиковало проект ФАС о предустановке российского ПО В четверг "Коммерсант" опубликовал материал, в котором говорится, что в обновленной версии постановления существенно смягчены условия предустановки российского ПО.
Право.ру 01:32
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Кино

Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм

Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
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Политика

Власти решили отменить Восточный экономический форум в 2020 году

Об отмене Восточного экономического форума, запланированного на 2-5 сентября, РБК рассказали источник, близкий к одному из партнеров форума, и два участника мероприятия.
РБК 09:13
Происшествия

В Крыму подняли со дна Черного моря исторический якорь

В Крыму подняли со дна Черного моря исторический якорь. Работы провели спасатели "Крым-Спас".
РЕН ТВ 09:02
Политика

Президент Азербайджана не приедет в Москву на парад Победы

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет приехать в Россию на военный парад на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ вчера в 11:30
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Космос

Зафиксированы повторяющиеся каждые 16 дней сигналы из космоса

Цензуры.Нет вчера в 11:49
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Религия

Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу

Lenta.ru 08:11
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Аксёнов: воды Симферополю хватит на 90 дней

Запасов питьевой воды Симферополю хватит на 90 дней. На случай дефицита приняты меры. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов.
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Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

ТАСС вчера в 16:12
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Общество

Тульская «медсестра в купальнике» стала моделью

Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских.
REGNUM 06:13
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Политика

Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России

Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
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Евгений Владимирович Куйвашев
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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