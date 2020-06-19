Коронавирус
Российская газетаВ Свердловской области разрешат спорт и откроют массажные салоны
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал сегодня указ о дальнейшем снятии некоторых ограничений, введенных в регионе из-за распространения COVID-19.
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Куйвашев ослабил режим: губернатор разрешил работать фитнес-центрам и салонам красоты
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