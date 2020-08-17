Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Российская газета
Российская газета

В Свердловской области разрешили открыться кафе и ресторанам

Открыться после долго перерыва предприятия смогут уже с завтрашнего дня. Помимо этого, уточняет оперативный штаб региона, могут возобновить работу базы отдыха, санатории. Вновь разрешены групповые экскурсии (правда, число участников не должно превышать двадцати).В источнике
Подробнее о событии
66.ru

Заместитель Евгения Куйвашева разрешил возобновить работу ресторанов

66.ru08:55
Телеканал 360°

Барам и детсадам разрешили открыться в Свердловской области

Телеканал 360°10:00
ТАСС

В Свердловской области возобновляют работу детские сады, кафе и базы отдыха

ТАСС09:31
РИА Новости

В Свердловской области позволили открыться ресторанам и кафе

РИА Новости09:26
RT на русском

В Свердловской области разрешили открыть заведения общепита

RT на русском10:13
Наша Газета (г. Екатеринбург)

В Екатеринбурге разрешили работу ресторанов и баров без ограничений

Наша Газета (г. Екатеринбург)08:54
Екатеринбург Онлайн

Детским садам в Свердловской области разрешили полностью открыться

Екатеринбург Онлайн09:01

В Мариинском театре выявлены около 30 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в коллективе Мариинского театра в Санкт-Петербурге составляет около тридцати человек, из них трое госпитализированы в инфекционные стационары.
ТАСС09:54
3

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс08:58
1

Россия ответила на призыв Макрона поддержать протесты в Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "лицемерием" призыв президента Франции Эммануэля Макрона к Европейскому союзу поддерживать участников мирных демонстраций в Белоруссии.
Газета.Ru07:27
105

Белорусская оппозиция намерена подать в суд на силовиков

Один из лидеров белорусской оппозиции, глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила, что оппозиция планирует подать в суд из-за "незаконных действий правоохранительных органов" на акциях протеста.
РИА Новостивчера в 12:41
5

Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru10:19
60

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Идея на несколько лет отошла на второстепенный план из-за неактуальности, так как 31 декабря либо выпадало на выходной, либо объявлялось нерабочим, однако в 2019 году и сейчас дискуссия вновь стала актуальной для россиян, поскольку федеральные власти приняли решение оставить 31 декабря рабочим днем.
Газета.Ru07:39
622