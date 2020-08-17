В Свердловской области разрешили открыться кафе и ресторанам
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Открыться после долго перерыва предприятия смогут уже с завтрашнего дня. Помимо этого, уточняет оперативный штаб региона, могут возобновить работу базы отдыха, санатории. Вновь разрешены групповые экскурсии (правда, число участников не должно превышать двадцати).В источнике
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В Екатеринбурге разрешили работу ресторанов и баров без ограничений
Наша Газета (г. Екатеринбург)08:54