Коронавирус
REGNUMВ Свердловской области смягчили «режим повышенной готовности»
Екатеринбург, 19 июня 2020, 17:20 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял несколько запретов, введённых в связи с пандемией COVID-19. Указ размещён на официальном портале правовой информации региона. В области разрешили проводить официальные массовые мероприятия.
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Полиция Франции провела крупную операцию в Дижоне
Дижон, Франция, 19 июня 2020, 15:20 — REGNUM Крупная полицейская операция прошла 19 июня 2020 года в районах французского города Дижон после беспорядков 12−15 июня 2020 года, сообщает Le Figaro.
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Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко. Об этом в пятницу сообщили в российском Союзе театральных деятелей.
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Финансы
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Путин учредил медаль Луки Крымского и орден Пирогова
Президент России Владимир Путин своим указом учредил медаль Луки Крымского и орден Пирогова. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Дядя убитой Елизаветы Хлюпиной видел расстрел на Приорова по видеосвязи
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Московский Комсомолец 09:18
Общество
Свердловский губернатор отменил ограничения на продажу алкоголя
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Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг матча 23-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Ростовом».
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Цена акций «Яндекса» достигла нового максимума
Цена акций российского интернет-гиганта "Яндекс" на торгах Московской биржи выросла на 1,7% до 3160 рублей, по данным биржи на 14:15 мск.
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Армия ДНР наказала ВСУ за обстрел Коминтерново: сводка с Донбасса
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