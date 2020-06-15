Режим ограничений в Свердловской области вновь продлен - до 22 июня. "Пока эпидемиологическая обстановка не позволяет вводить дополнительные послабления", - объяснил свою позицию губернатор Евгений Куйвашев.

В Свердловской области режим ограничений продлен до 22 июня

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