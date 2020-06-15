Коронавирус
Российская газетаВ Свердловской области режим ограничений продлен до 22 июня
Режим ограничений в Свердловской области вновь продлен - до 22 июня. "Пока эпидемиологическая обстановка не позволяет вводить дополнительные послабления", - объяснил свою позицию губернатор Евгений Куйвашев.
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Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Армия и оружие
США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Телеканал «Звезда» показал сюжет о погружении российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, в котором представители центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований рассказали, что за погружением пытались следить крейсер и разведывательные самолеты США.
Военное дело 00:02
Происшествия
В Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях
Не менее десяти человек были ранены в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чечни в центре французского города Дижона, сообщает телеканал France Info со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 03:24
Общество
Москва перейдет к следующему этапу снятия ограничений с 16 июня
Москва может перейти к следующему этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, с 16 июня.
Газета.Ru 04:47
Общество
Жириновский предложил ввести стандарт зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России зарплатный стандарт, минимальная заработная плата должна быть не меньше 30 тысяч рублей, то есть одной тысячи рублей в сутки, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 05:19
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Политика
Макрон не приедет на парад Победы
Президент Франции Эмманюэль Макрон не получал приглашение на парад Победы, и он не приедет, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Елисейского дворца.
Коммерсантъ 05:43
Финансы
ЦБ в мае зафиксировал отток вкладов из российских банков
Объем вкладов в июне Средства населения на счетах в российских банках в период с 1 по 9 июня, по предварительным данным ЦБ, выросли на 0,5%.
ТАСС 05:41
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Здоровье
В Тверской области 900 зараженных коронавирусом продолжают лечение
900 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Афанасий-бизнес 13 июня в 03:57
Политика
Посол США в России заявил, что возмущён приговором Уилану
Посол США в России Джон Салливан прокомментировал решение суда по делу американца Пола Уилана, которого приговорили к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.
RT на русском 05:55
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
RT на русском вчера в 19:18
Общество
Американский F-15 упал в Северное море
Американский истребитель F-15 упал в Северное море. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на заявление Военно-воздушных сил (ВВС) США.
Lenta.ru 06:27
Общество
Праздник «Алые паруса» пройдет в формате телетрансляции
Российская газета 06:01
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
BFM.ru вчера в 06:44
Здоровье
689 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье
За минувшие сутки в Московской области зафиксировали 689 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Live24 05:08
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди, обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
РБК 05:23
Общество
Андрей Шмаров станет главредом «Ведомостей»
Совет директоров компании-издателя газеты «Ведомости», «Бизнес ньюс медиа», рекомендовал назначить Андрея Шмарова на пост главного редактора, сообщает издание.
РБК 06:26
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Политика
В МИД России оценили новый статус Украины в НАТО
Североатлантический альянс предоставил Украине 12 июня статус партнера с расширенными возможностями.
Известия 06:12
Кино
«Унесённые ветром» вернут на HBO Max с комментарием киноведа
Фильм «Унесённые ветром» 1939 года вернут в каталог стримингового сервиса HBO Max.
News.ru 04:56
Политика
Порошенко допросили по делу о госизмене Януковича
Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в суд на допрос в рамках апелляции адвокатов беглого экс-президента Виктора Януковича на приговор по делу о государственной измене.
Lenta.ru 06:19
Общество
В Крыму отели и санатории открылись для местных туристов
На следующем этапе, с 1 июля, отели и санатории начнут принимать отдыхающих из других субъектов РФ.
Российская газета 00:22
Энергетика
Нефть дешевеет из-за всплеска коронавируса в США
Мировые цены на нефть снижаются на 2-3% из-за всплеска коронавируса в США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:03
Политика
В Кремле объяснили высылку чешских дипломатов из РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение МИД выслать двух чешских дипломатов.
РЕН ТВ 06:15
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Футбол
«Урал» заключил контракт с нападающим Караевым
«Урал» заключил контракт с 25-летним российским нападающим Давидом Караевым.
Спорт-Экспресс 06:22
Политика
В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram
В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
RT на русском 04:34