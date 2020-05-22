Коронавирус
Газета.RuВ Свердловской области режим ограничений продлили до 1 июня
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил о продлении ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, до 1 июня. "Я принял решение продлить все ограничительные меры еще на неделю - пока до 1 июня", - заявил он.
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с чего всё началось
"Данные Роспотребнадзора и министерства здравоохранения говорят о том, что пока нет возможности ослаблять режим, врачи, с которыми я разговаривал отдельно, поддерживают эту позицию", - написал он.Российская газета09:31
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Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом
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В «Ахмате» сообщили о состоянии Рамзана Кадырова
После выхода публикации Айдамиров уточнил, что его слова о здоровье главы Чечни основаны на «личном мнении», так как после выхода сообщений о госпитализации Кадырова, он лично с руководителем республики не общался.
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Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта
Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане.
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Газета.Ru 12:50
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Оперная дива предпочла короткое платье синего оттенка в белый горошек, туфли на невысоком каблуке и соломенную шляпу с широкими полями.
RuNews24.ru 20 мая в 23:53
Здоровье
Доктор Мясников объяснил смертельное коварство «плато»
Аппараты ИВЛ, искусственной почки, современные медикаменты позволяют «тянуть» больного до последнего в надежде на выздоровление, – написал Мясников в Telegram.
Infox.ru 14:26
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Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru 13:55
Политика
Демократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию
Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill.
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Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
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Новый Toyota Venza с улучшениями от Artisan Spirits может похвастать передним бампером с крупным сплиттером и видоизмененным дизайном боковых фальш-воздухозаборников.
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Коммерсантъ 07:55
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В Эстонии призвали освободить украинцев от «рабского труда»
Спикер парламента Эстонии, член националистической консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас заявил о необходимости отказаться от использования «рабского труда» украинцев при сборе клубники и других сельхозработах.
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Распространение коронавируса в России вышло на плато
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МИД ответил Токио на заявление о принадлежности Курил
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва должна «вернуть коллег из МИД Японии к реальности».
Мойка78 вчера в 20:43
Здоровье
Врач: в Дагестане занижены цифры заболеваемости коронавирусом
Врачи обошли госпитали города, чтобы оценить ситуацию и эффективность лечения инфицированных коронавирусом.
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Каждый седьмой имеет антитела к коронавирусу
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Грызлов обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Донбассе
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений в течение ближайших двух месяцев.
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Спрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%
Спрос на сжиженный природный газ американского производства в Европе и Азии рухнет на 60% этим летом, сообщило агентство Bloomberg.
Газета.Ru 12:15