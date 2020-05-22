Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Свердловской области режим ограничений продлили до 1 июня

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил о продлении ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, до 1 июня. "Я принял решение продлить все ограничительные меры еще на неделю - пока до 1 июня", - заявил он.
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"Данные Роспотребнадзора и министерства здравоохранения говорят о том, что пока нет возможности ослаблять режим, врачи, с которыми я разговаривал отдельно, поддерживают эту позицию", - написал
 он.
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Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 1 июня

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Евгений Владимирович Куйвашев
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