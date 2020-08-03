Режим самоизоляции для пожилых и имеющих хронические недуги свердловчан продлен еще на неделю - до 10 августа. Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Также в регионе продолжает действовать ряд ограничений, обусловленных распространением коронавирусной инфекции.

В Свердловской области режим самоизоляции продлили на неделю

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