Коронавирус
Российская газетаВ Свердловской области режим самоизоляции продлили на неделю
Режим самоизоляции для пожилых и имеющих хронические недуги свердловчан продлен еще на неделю - до 10 августа. Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Также в регионе продолжает действовать ряд ограничений, обусловленных распространением коронавирусной инфекции.
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Куйвашев отметил заслуги предпринимателей в развитии Свердловской области
Деловой квартал (Екатеринбург)00:19
Семь вещей, которые по-прежнему запрещены в Свердловской области из-за коронавируса: список
Екатеринбург Онлайн04:59
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Политика
Трамп заявил о необходимости добиться смертного приговора Царнаеву
Федеральное правительство США должно повторно потребовать вынесения смертного приговора Джохару Царнаеву, осужденному за теракт на Бостонском марафоне в 2013 году, написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.
РБК вчера в 18:28
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС вчера в 03:19
Происшествия
На Кубани выявили 107 случаев коронавируса за сутки
Количество выявленных заразившихся COVID-19 за день на Кубани впервые с начала пандемии превысило сотню, достигнув рекордного показателя 107 человек, сообщает администрация региона.
РИА Новости вчера в 07:29
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК 04:56
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж после тяжелого развода с Телегиным
Певица Пелагея на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором представила поклонникам свой новый имидж.
Политическая Экспертиза вчера в 03:14
Происшествия
Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
RT на русском 05:16
Общество
Два российских выпускника сдали ЕГЭ на 400 баллов в 2020 году
Два выпускника сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов в 2020 году, 300 баллов получили 26 человек, на 200 баллов тесты написали 533 участника.
ФАН 05:03
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
Кино
Премьеру фильма «Цой» Алексея Учителя перенесли на сентябрь
ТАСС 31 июля в 09:27
Путешествия
АТОР уточнила правила для прибывающих в Турцию туристов
Москва, 3 августа 2020, 12:19 — REGNUM Ассоциация туроператоров России опровергла сообщения СМИ о том, что всех туристов, контактировавших с заразившимся коронавирусом пассажиром на борту самолетов, летающих в Турцию отправят «автоматически» на карантин, сообщили в АТОР.
REGNUM 05:19
Шоу-бизнес
Джиган отпраздновал день рождения в кругу семьи
Джиган отметил 35-й день рождения с женой и детьми. 2 августа Джиган отметил свой 35-й день рождения в кругу семьи и близких друзей.
Экспресс газета 01:23
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с ОМОН, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Общество
Депутат из Свердловской области задекларировал доход в четыре копейки
Депутат парламента Свердловской области Илья Гаффнер, который стал известен в обществе после заявления о том, что россиянам нужно "поменьше питаться" в кризис, заработал за 2019 год 4 копейки.
Газета.Ru 04:16
Экономика
Росавиация решила удвоить компенсации авиакомпаниям за обвал перевозок
Росавиация предложила правительству увеличить компенсации авиакомпаниям за каждого потерянного пассажира из-за пандемии коронавируса — с утвержденных ранее 365 до 840 руб. на человека, сохранив общий размер субсидий на уровне 23,4 млрд руб. Об этом РБК сообщили топ-менеджер одной из крупнейших авиакомпаний и источник в профильном ведомстве.
РБК 31 июля в 11:34
Культура
Глюк’oZa выпустила песню о первой влюбленности
Газета.Ru вчера в 20:17
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
Ведомости 02:24
Здоровье
В Челябинской области зафиксировали очаг птичьего гриппа
В Увельском районе Челябинской области зафиксировали очаг гриппа птиц, на территории населённых пунктов ввели карантин, проводятся соответствующие мероприятия.
RT на русском 05:14
Киберспорт
Daxak призвал игроков с высоким рейтингом добавить ТраВоМаН в список избегаемых игроков
Бывший керри Winstrike Team и Ninjas in Pyjamas Никита Daxak Кузьмин попросил пользователей из топа рейтинга Dota 2 добавить Тимура ТраВоМаН Хафизова в список избегаемых игроков.
CyberSport.ru вчера в 16:03
Наука
Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных
Российская газета вчера в 17:21
Здоровье
Названы симптомы дефицита витамина D, которые часто не замечают
Зарубежные медики привели ряд признаков, говорящих о дефиците в организме витамина D, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 02:10
Музыка
Алиса Вокс назвала причину ухода из группы «Ленинград»
Алиса вошла в состав группы на смену солистке Юлии Коган, когда та собиралась в декрет.
SM News вчера в 14:05
Экономика
Совет директоров «Интер РАО» одобрил стратегию развития компании
Совет директоров "Интер РАО" 31 июля утвердил стратегию развития компании на период до 2025 года с перспективой до 2030 года, следует из сообщения компании.
ПРАЙМ 02:55
Общество
Мантуров заявил об изучении возможности внедрения сети 6G в России
Россия изучает возможности внедрения сетей связи шестого поколения 6G.
Известия 00:18
Общество
Производство российского электромобиля планируется на конец 2020 года
Выпуск первого российского электромобиля Zetta намечен на конец года, производить его будут в Тольятти.
Известия вчера в 20:53
Происшествия
На доцента саратовского вуза завели 3 уголовных дела за взятки
В отношении женщины завели три дела по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере за совершение незаконных действий).
Четвертая Власть 05:08
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
Экономика
Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму
Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.
REGNUM вчера в 17:00