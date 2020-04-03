Коронавирус
Piter.tvВ Свердловской области режим самоизоляции продлён до 20 апреля
В Свердловской области режим самоизоляции продлён до 20 апреля. Соответствующее решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев. О нём на брифинге для прессы сообщил заместитель губернатора Павел Креков.
Читать в источнике
Оценить80
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 17:29, Ашберн
Политика
Трамп: Россия и Саудовская Аравия хотят стабилизации нефтяного рынка
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман желают стабилизации нефтяного рынка, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с представителями американской энергетики в Белом доме, 3 апреля передает Reuters.
Спорт
Главный тренер сборной России Родионенко заболел коронавирусом
Наставник российской команды по спортгимнастики Андрей Родионенко заболел коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной по художественной гимнастике Ирину Винер.
Общество
Минпросвещения не исключает, что школьникам придется учиться летом
Министерство просвещения России ставит перед собой задачу завершить учебный год в установленные сроки и сделать так, чтобы в летний период школьником не пришлось учиться, но все будет зависеть от развития ситуации с распространением коронавируса.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа
В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Здоровье
В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан оценил вероятность передачи коронавируса по воздуху.
Футбол
«Зенит» ведет переговоры о сокращении зарплат игроков и тренеров
Ранее сообщалось, что футболисты ряда клубов РПЛ согласились на понижение зарплаты на время приостановки чемпионата России из-за коронавируса.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
Собянин призвал москвичей не давать повода вводить спецпропуска
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям города.
Экономика
Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Здоровье
Названо кардинальное отличие коронавируса от гриппа
Во время эпидемии гриппа у большинства населения есть иммунитет, что позволяет остановить распространение заболевания, рассказал специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.
Религия
Патриарх Кирилл начал объезд столицы с иконой «Умиление»
Шоу-бизнес
Виктория Боня раскритиковала внешность Алены Шишковой
Виктория Боня раскритиковала внешность Алены Шишковой Виктория Боня высказалась о внешности Алены Шишковой.
Политика
Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля
Ранее глава России объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля 2020, обязав сохранить работникам заработную плату.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Политика
Россия передала США тест-систему на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса.
Футбол
«Рома» проявляет интерес к Бернарду
Напомним, что в своей карьере Бернанд уже выступал под руководством нынешнего главного тренера Ромы Паулу Фонсеки с 2016 по 2018 год они вместе работали в Шахтере.
Авто
В Европе продается Lada Vesta за 60 тыс. евро
На портале Race Cars Direct выставили на продажу седан Lada Vesta TC1, который участвовал в мировом кузовном чемпионате WTCC.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Хоккей
«Йокерит» и «Сибирь» вышли в полуфинал виртуального плей-офф КХЛ
Завершились полуфинальные матчи конференций виртуального плей-офф Кубка Гагарина-2020.
Шоу-бизнес
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Политика
Лукашенко: коронавирус могут использовать для передела мира
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал подозрение, что «сильные мира сего» могут использовать ситуацию, которую белорусский лидер охарактеризовал как «коронавирусный психоз», для того чтобы переделить мир без войны.
Общество
Режим самоизоляции для всех жителей Коми продлен до 30 апреля
Фото Виктора Бобыря Документом внесен ряд изменений в Указ главы Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности".
Наука
Конкуренция с человеком не была причиной вымирания пещерных медведей
Общество
ЦБ разрешил выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт
ЦБ РФ временно разрешил страховщикам выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции.
Политика
Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден
Премьер-министр России Михаил Мишустин предупредил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден.