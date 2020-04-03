Коронавирус

Piter.tvPiter.tvВ Свердловской области режим самоизоляции продлён до 20 апреля

В Свердловской области режим самоизоляции продлён до 20 апреля. Соответствующее решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев. О нём на брифинге для прессы сообщил заместитель губернатора Павел Креков.
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Губернатор продлил выходные до 20 апреля. Публикуем новый указ

Екатеринбург Онлайн10:52

Карантин на Урале закончится раньше конца апреля

URA.Ru09:51

В Свердловской области особый режим продлён до 20 апреля

Уральский меридиан09:37

Евгений Куйвашев продлит особый режим в Свердловской области до 20 апреля

Областная газета09:43

Режим самоизоляции в Екатеринбурге продлили до 20 апреля

КП - Екатеринбург09:32

Куйвашев продлил особый режим до 20 апреля

Политсовет09:31

Губернатор Свердловской области намерен продлить режим самоизоляции до 20 апреля

Znak.com09:20
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 17:29, Ашберн
Политика

Трамп: Россия и Саудовская Аравия хотят стабилизации нефтяного рынка

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман желают стабилизации нефтяного рынка, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с представителями американской энергетики в Белом доме, 3 апреля передает Reuters.
ИА Красная Весна 16:41
Спорт

Главный тренер сборной России Родионенко заболел коронавирусом

Наставник российской команды по спортгимнастики Андрей Родионенко заболел коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной по художественной гимнастике Ирину Винер.
ProstoProSport 01:11
Общество

Минпросвещения не исключает, что школьникам придется учиться летом

Министерство просвещения России ставит перед собой задачу завершить учебный год в установленные сроки и сделать так, чтобы в летний период школьником не пришлось учиться, но все будет зависеть от развития ситуации с распространением коронавируса.
Будущее России. Национальные проекты 05:45
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Общество

Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа

В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Российская газета 14:11
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
Здоровье

В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан оценил вероятность передачи коронавируса по воздуху.
Lenta.ru 15:26
Футбол

«Зенит» ведет переговоры о сокращении зарплат игроков и тренеров

Ранее сообщалось, что футболисты ряда клубов РПЛ согласились на понижение зарплаты на время приостановки чемпионата России из-за коронавируса.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:38
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

BFM.ru 06:07
Общество

Собянин призвал москвичей не давать повода вводить спецпропуска

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям города.
Московский Комсомолец 08:25
Экономика

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
РБК 15:53
Здоровье

Названо кардинальное отличие коронавируса от гриппа

Во время эпидемии гриппа у большинства населения есть иммунитет, что позволяет остановить распространение заболевания, рассказал специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.
РИА Новости 13:13
Общество

Кадыров объяснил запрет выходить на улицу по ночам в Чечне

Lenta.ru 15:56
Религия

Патриарх Кирилл начал объезд столицы с иконой «Умиление»

Вечерняя Москва 10:05
Шоу-бизнес

Виктория Боня раскритиковала внешность Алены Шишковой

Виктория Боня раскритиковала внешность Алены Шишковой Виктория Боня высказалась о внешности Алены Шишковой.
Экспресс газета 02:38
Политика

Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля

Ранее глава России объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля 2020, обязав сохранить работникам заработную плату.
Кубань-Информ вчера в 10:26
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 08:14
Политика

Россия передала США тест-систему на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса.
Lenta.ru 16:48
Футбол

«Рома» проявляет интерес к Бернарду

Напомним, что в своей карьере Бернанд уже выступал под руководством нынешнего главного тренера Ромы Паулу Фонсеки с 2016 по 2018 год они вместе работали в Шахтере.
Советский спорт 06:53
Авто

В Европе продается Lada Vesta за 60 тыс. евро

На портале Race Cars Direct выставили на продажу седан Lada Vesta TC1, который участвовал в мировом кузовном чемпионате WTCC.
Тарантас Ньюс вчера в 06:37
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 09:14
Хоккей

«Йокерит» и «Сибирь» вышли в полуфинал виртуального плей-офф КХЛ

Завершились полуфинальные матчи конференций виртуального плей-офф Кубка Гагарина-2020.
Metaratings 13:50
Шоу-бизнес

У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

Российская газета 12:19
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Российская газета 09:21
Политика

Лукашенко: коронавирус могут использовать для передела мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал подозрение, что «сильные мира сего» могут использовать ситуацию, которую белорусский лидер охарактеризовал как «коронавирусный психоз», для того чтобы переделить мир без войны.
Московский Комсомолец вчера в 07:42
Общество

Режим самоизоляции для всех жителей Коми продлен до 30 апреля

Фото Виктора Бобыря Документом внесен ряд изменений в Указ главы Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности".
ИА БНК 15:53
Наука

Конкуренция с человеком не была причиной вымирания пещерных медведей

ИА Красная Весна 01 апреля в 14:44
Общество

ЦБ разрешил выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт

ЦБ РФ временно разрешил страховщикам выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции.
БИЗНЕС Online 07:38
Политика

Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден

Премьер-министр России Михаил Мишустин предупредил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден.
Телеканал Санкт-Петербург 08:17
Как работают Яндекс.Новости?
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