Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ

Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Читать в источнике
Комментировать142
с чего всё началось
"Смогут возобновить работу все магазины и торговые центры, но со строгим соблюдением всех норм, в том числе по количеству посетителей - должно быть не менее 10 квадратных метров на человека", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram
, комментируя снятие ограничений с 19 мая.
РИА Новости09:14

Подробнее о событии

«Нужно начинать жить»: эпидемиологи — о том, к чему приведут послабления режима в Свердловской области

Екатеринбург Онлайн21:30

В Свердловской области 19 мая возобновят работу ТЦ и уличные кафе

ТАСС09:32

Стало известно, когда в Свердловской области откроются торговые центры

КП - Екатеринбург09:27

В Свердловской области с 19 мая откроют магазины, ТЦ и уличные кафе

РИА Новости09:14

В Свердловской области с 19 мая откроются торговые центры и рестораны

Znak.com09:13

«Люди уже устали, озверели»: мэр Тавды за день сначала открыл, а потом вновь закрыл все городские ТЦ

66.ru09:00

С 19 мая в Свердловской области возобновят работу все магазины и ТЦ

Областная газета09:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 22:56, Ашберн
Космос

Гигантская ступень китайской ракеты упала на Землю

Газета.Ru 11 мая в 15:05
13
Политика

Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
12
Здоровье

Ростовский Минздрав показал легкие смертельно больного коронавирусом

Глава ростовского областного министерства здравоохранения Татьяна Быковская на состоявшемся 13 мая заседании регионального оперативного штаба продемонстрировала его участникам снимки легких пациентов с коронавирусом.
Инфо24 09:25
11
Футбол

Владельцы «Манчестер Сити» хотят купить клуб в России

Компания City Football Group, владеющая «Манчестер Сити» и ещё восемью клубами по всему миру, планирует приобрести футбольный клуб в России, сообщает Рейтинг Букмекеров.
Евро-футбол.ру 12:27
Гаджеты

Xiaomi представила смартфон POCO F2 Pro

Компания Xiaomi презентовала флагманский смартфон POCO F2 Pro.
News.ru вчера в 10:34
15
Общество

Выплаты семьям с детьми утвердило правительство

Правительство РФ утвердило выплаты для семей с детьми, которые ранее анонсировал Владимир Путин.
Гудвилл.онлайн вчера в 03:20
3,2K
Автоспорт

Феттель покинет Ferrari в конце года

Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
Коммерсантъ вчера в 05:03
Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
912
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

РИА Новости 06:48
6K
Общество

ЕГЭ перенесено на более поздние сроки

Экзаменационная кампания в регионах пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму.
Голос Эренлара 13:08
1,1K
Единоборства

Макгрегор поддержал находящегося в коме отца Хабиба Нурмагомедова

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор выразил слова поддержки Абдулманапу Нурмагомедову – отцу российского чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова.
Metaratings 22:12
8
Здоровье

Правительство выделило 4,8 млрд рублей медикам Минобороны, ФМБА и ФСИН

Правительство России выделило более 4,8 млрд рублей подведомственным медучреждениям Минобороны, Росгвардии, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), ФСБ, ФСИН и Управделами президента на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом.
Известия 18:14
2
Армия и оружие

В США рассказали об опасности российских систем РЭБ

Дни24 06:10
2
Здоровье

Все больше детей заражаются коронавирусом в Приморье

Итого, по состоянию на утро 14 мая, в Приморском крае выявлено 1057 случаев заражения коронавирусом, 307 пациентов выписаны после прохождения терапии, 12 больных умерли.
ИА Красная Весна 21:33
Армия и оружие

Из Италии вернулся десятый самолет с российскими военными

РИА Новости 16:39
34
Авто

Назвали особенности эксплуатации усилителя руля

32CARS.ru 16:02
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
1,4K
Общество

Песков рассказал, что лежит в больнице с двусторонней пневмонией

ТАСС 13:28
1,6K
Политика

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru 21:53
851
Политика

Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней

В понедельник, 11 мая, Президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней.
168 часов вчера в 03:46
6K
Происшествия

Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите

В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
62
Происшествия

Самолёт «России», летевший в Уфу, вынужденно вернулся в Петербург

Самолет АК "Россия" Rossiya-airlines.com "По решению командира воздушного судна рейс, вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу, вернулся в аэропорт отправления", — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.
REGNUM 10:49
27
Авто

BMW запустила производство BMW X6 в Калининграде

Третье поколение модели российской сборки будет представлено в семи комплектациях с тремя силовыми установками мощность 249 и 340 л.с. Минимальная стоимость кроссовера составит 5 840 000 рублей, а самая дорогая версия с дизельным 340-сильным мотором обойдется в 7,11 млн рублей.
Газета DAILY вчера в 15:31
34
Кино

Добронравов ответил на критику блогера BadComedian комедии «На Париж»

ФАН вчера в 10:20
3
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM 01:14
3,6K
Здоровье

В Хакасии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции

Совещание провёл глава Хакасии. Пока эпидобстановка в Хакасии не позволяет смягчить режим ограничений.
Хакасия 03:19
1
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
625
Происшествия

В Бурятии умер ещё один пациент с коронавирусом

Улан-Удэ, 14 мая 2020, 05:12 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки скончался ещё один пациент, у которого ранее подтвердили заражение коронавирусом.
REGNUM 22:12
Общество

В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
4,2K
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

Lenta.ru 01:16
34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное