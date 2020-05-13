с чего всё началось

Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.

В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ

Здоровье Ростовский Минздрав показал легкие смертельно больного коронавирусом Глава ростовского областного министерства здравоохранения Татьяна Быковская на состоявшемся 13 мая заседании регионального оперативного штаба продемонстрировала его участникам снимки легких пациентов с коронавирусом. 11

Футбол Владельцы «Манчестер Сити» хотят купить клуб в России Компания City Football Group, владеющая «Манчестер Сити» и ещё восемью клубами по всему миру, планирует приобрести футбольный клуб в России, сообщает Рейтинг Букмекеров.

Автоспорт Феттель покинет Ferrari в конце года Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».

Общество ЕГЭ перенесено на более поздние сроки Экзаменационная кампания в регионах пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму. 1,1K

Единоборства Макгрегор поддержал находящегося в коме отца Хабиба Нурмагомедова Ирландский боец UFC Конор Макгрегор выразил слова поддержки Абдулманапу Нурмагомедову – отцу российского чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова. 8

Здоровье Все больше детей заражаются коронавирусом в Приморье Итого, по состоянию на утро 14 мая, в Приморском крае выявлено 1057 случаев заражения коронавирусом, 307 пациентов выписаны после прохождения терапии, 12 больных умерли.

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,4K

Политика NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные. 851

Авто BMW запустила производство BMW X6 в Калининграде Третье поколение модели российской сборки будет представлено в семи комплектациях с тремя силовыми установками мощность 249 и 340 л.с. Минимальная стоимость кроссовера составит 5 840 000 рублей, а самая дорогая версия с дизельным 340-сильным мотором обойдется в 7,11 млн рублей. 34

Политика Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 3,6K

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 625