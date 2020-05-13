Коронавирус
ИзвестияВ Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
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"Смогут возобновить работу все магазины и торговые центры, но со строгим соблюдением всех норм, в том числе по количеству посетителей - должно быть не менее 10 квадратных метров на человека", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram, комментируя снятие ограничений с 19 мая.РИА Новости09:14
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Армия и оружие
Девятый самолет с российскими военными вылетел из Италии
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Общество
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В Санкт-Петербурге более 1,8 млн. жителей получат единовременную выплату на покупку медицинских масок и перчаток.
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Paparazzi.ru 03:23
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7х7 10:43
Космос
Гигантская ступень китайской ракеты упала на Землю
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Газета.Ru 11 мая в 15:05
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Общество
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Live24 00:14
Общество
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RT на русском 06:48
Путешествия
Обязательное тестирование на коронавирус введут в аэропортах Турции
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Evo-rus.com 11:05
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
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Общество
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RT на русском 11:59
Путешествия
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Алексей Копайгородский, глава города-курорта Сочи, заявил о намерении принять 40 тысяч отдыхающих с 1 июня.
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Политика
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Игры
Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков
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Вести.Ru 12:14
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Футбол
В УЕФА опровергли слухи о сокращении квалификации еврокубков
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Эмин Агаларов расстается с женой
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Общество
В Epic Games Store могут начать раздачу игры Grand Theft Auto V
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OAnews 12:26