Коронавирус
ИзвестияВ Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
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"Смогут возобновить работу все магазины и торговые центры, но со строгим соблюдением всех норм, в том числе по количеству посетителей - должно быть не менее 10 квадратных метров на человека", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram, комментируя снятие ограничений с 19 мая.РИА Новости09:14
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