с чего всё началось

Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.

В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ

Общество Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией. 1,5K

Общество Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха. 669

Экономика Коронавирус подкосил одну из богатейших экономик Европы Пандемия коронавируса, разразившаяся в 2020 году, подкосила экономику Швеции, которая является одной из богатейших стран Европы.

Общество Выплаты на детей не получат россияне, проживающие за рубежом У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 000 рублей.

Наука Ученые обнаружили в древних окаменелостях загадочные полые шары Учёные из Австралии, изучая британские музейные коллекции, обнаружили необычные шарообразные конструкции.

Авто Новый электрический кроссовер Kia бросит вызов Porsche Taycan Внедорожник на электротяге будет самым мощным в гамме — «топовая» версия сможет бросить вызов Porsche Taycan по динамическим характеристикам, удобству и скорости зарядки, а также по запасу хода. 1

Здоровье Инфекционист рассказал, кто первым должен получить вакцину от COVID-19 Вакцина от коронавируса появится не раньше осени, и первыми ее должны получить люди из групп риска, а также те, чья работа связана с большим количеством контактов и опасностью заражения, заявила в интервью РИА Новости заведующая терапевтическим отделением израильской больницы "Шамир Асаф А Рофе", специалист по инфекционным болезням Галина Гольцман.

Здоровье В Хакасии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции Совещание провёл глава Хакасии. Пока эпидобстановка в Хакасии не позволяет смягчить режим ограничений.

Общество Российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета. 928

Экономика Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов. 232

Политика В Кремле сообщили, что массового укрупнения регионов не будет Слияние Архангельской области и Ненецкого автономного округа не является стартом кампании по массовому укрупнению российских регионов, заявил источник в администрации президента РФ Владимира Путина.

Политика МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России. 687

Космос SpaceX выпустила браузерный симулятор стыковки Crew Dragon с МКС Симулятор стыковки пилотируемого космического корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС) выпустила американская компания SpaceX, 12 мая сообщается на странице компании в Twitter. 4

Общество В Красноярске сняли на видео километровые очереди за СНИЛС На днях президент пообещал пособие до 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которое можно оформить через сайт «Госуслуги». 44