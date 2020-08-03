На «Новую газету» составили протоколы о фейках про коронавирус

В статье «Новой газеты» говорилось о неготовности многих больниц и медпунктов в республике к приему больных коронавирусом; в части из них, по данным издания, врачам самим пришлось шить себе средства защиты.