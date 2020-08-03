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Газета.Ru
Газета.Ru

В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет

Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона.В источнике
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РБК

Свердловский губернатор продлил самоизоляцию для пожилых людей

РБК06:20
66.ru

Снимая ограничения, губернатор торопится и нарушает требования санврачей. Сравнение 3 августа и 3 апреля

66.ru07:07
Уралинформбюро

Куйвашев оставил свердловчан с ограничениями

Уралинформбюро05:07
ТАСС

Свердловский губернатор продлил самоизоляцию для пожилых людей до 10 августа

ТАСС05:03
Екатеринбург Онлайн

Почему ТРЦ открыли, а пенсионеров оставили дома? Отвечает врач «ковидного» госпиталя

Екатеринбург Онлайн06:26
РИА Новости

В Свердловской области продлили режим самоизоляции для пожилых людей

РИА Новости05:36
Сахалин.Инфо

Без кальянных и дискотек сахалинцы официально остаются до 24 августа

Сахалин.Инфо19:50
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На «Новую газету» составили протоколы о фейках про коронавирус

В статье «Новой газеты» говорилось о неготовности многих больниц и медпунктов в республике к приему больных коронавирусом; в части из них, по данным издания, врачам самим пришлось шить себе средства защиты.
На «Новую газету» составили протоколы о фейках про коронавирус
РБК10:40
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Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа

Как сообщили специалисты, за добросовестное соблюдение режима самоизоляции всем гражданам в возрасте старше 65 лет выплатят денежные средства в столице и столичном регионе, а также – в Санкт-Петербурге, Крыму, Якутии, ХМАО.
Цензуры.Нет04:14
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«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК11:59
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Россиян, заболевших коронавирусом в Абхазии, отправят лечиться в Сочи

По словам министра, накануне в республику выезжали специалисты Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, чтобы оценить условия оказания медпомощи нашим гражданам, а на этой неделе туда отправиться еще одна группа специалистов, которая проведет аудит приема россиян.
Российская газета11:55
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Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта

Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
ТАСС11:17
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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс08:32
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Ученые оценили риск заражения коронавирусом в поездах

Эксперты пришли к выводу, что сидящие рядом с больным COVID-19 пассажиром заразятся с вероятностью 3,5%. А те, кто находится с ним в одном ряду, — с вероятностью 1,5%. Ученые подчеркнули, что снизить риск заражения можно, соблюдая дистанцию и находясь в пути непродолжительное время.
Моя Москва.онлайн12:13
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