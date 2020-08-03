Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона.

В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет

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