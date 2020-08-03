Коронавирус
Газета.RuВ Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет
Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона.
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Почему ТРЦ открыли, а пенсионеров оставили дома? Отвечает врач «ковидного» госпиталя
Екатеринбург Онлайн06:26
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Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Футбол
Чиро Иммобиле завоевал «Золотую бутсу»
Кубань-Информ вчера в 08:11
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год.
Газета.Ru 03:12
Шоу-бизнес
Сотрудница роддома увольняется из-за скандала с Сашей Черно
Имя новорожденного сына Саша Черно хотела озвучить при выписке, но сюрприз для поклонников был испорчен: одна из сотрудниц роддома слила информацию о звездном ребенке в Сеть.
StarHit.ru 05:00
Общество
В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК вчера в 15:15
Происшествия
В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре
«03 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию», — написал чиновник.
Известия 06:09
Экономика
Минфин выступил за увеличение налога для российских нефтяников
Кабмин рассмотрит законопроект, касающийся изменения параметров налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяных компаний в России, согласно инициативе Минфина РФ.
Политическая Экспертиза 04:57
Происшествия
Все станции московского метро проверят после сообщения о минировании
Все станции московского метрополитена проверят из-за анонимного сообщения о "минировании".
Газета.Ru 04:44
Происшествия
В Нижнем Новгороде из-за коронавируса на борту задержали теплоход
В Нижнем Новгороде задержан пассажирский теплоход "Александр Суворов": у членов экипажа судна был выявлен коронавирус.
Российская газета 06:11
Происшествия
Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью
Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
Происшествия
Жители Читы остались без воды из-за обрушения котлована
В Чите без воды остались жители значительной части центра города.
Интерфакс 01:46
Здоровье
Звезды шоу-бизнеса поддержали массовую вакцинацию против коронавируса
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин подчеркнул, что готов к вакцинации против коронавируса.
ФАН 06:52
Здоровье
В Казахстане могут продлить карантин
Жесткие карантинные меры были введены 5 июля на 2 недели, затем его продлили до 2 августа, а затем еще на 14 дней, сообщает «Красная весна».
Sport24.ru 06:42
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Из опубликованной структуры денежных доходов за второй квартал текущего года следует, что доля предпринимательских доходов снизилась больше всего (с 5,9 до 3,5%), в то время как традиционно доминирующая доля заработной платы выросла с 63,5% в первом квартале до 65,3% во втором.
Профиль 01:28
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК 04:56
Общество
Производство российского электромобиля планируется на конец 2020 года
Выпуск первого российского электромобиля Zetta намечен на конец года, производить его будут в Тольятти.
Известия вчера в 20:53
Здоровье
60% населения Башкирии будет бесплатно вакцинировано от гриппа
Вакцинируют от гриппа в этом сезоне 60% жителей республики.
Аргументы и Факты - Уфа 03:17
Происшествия
Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
RT на русском 05:16
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Общество
Рособрнадзор: ЕГЭ на 400 баллов сдали два участника, на 300 – 26
Единый госэкзамен на 400 баллов в 2020 году сдали два участника, на 300 баллов – 26 человек, следует из презентации, демонстрируемой на пресс-конференции врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.
РИА Новости 04:53
Армия и оружие
Самоходка «Лотос» проходит испытания для вооружения ВДВ
Как сообщает «ТАСС», из российского оборонно-промышленного комплекса в субботу, 1 августа, заявили, что многофункциональная самоходная бронемашина «Лотос» проходит последние испытания, после которых будет передана на вооружение воздушно-десантным войскам.
ГЛАС.RU 01 августа в 09:05
Происшествия
В МВД опровергли взлом баз данных российских водителей
Ранее 3 августа «Коммерсантъ» сообщил, что в сети выставили на продажу личные данные примерно одного миллиона водителей Москвы и Подмосковья.
Lenta.ru 05:39
Общество
В театре «Современник» сообщили об уходе Сергея Гармаша
РЕН ТВ 31 июля в 09:57
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 01 августа в 13:27
Политика
Лукашенко 4 августа обратится к народу Белоруссии и парламенту
Ранее в СМИ появилась информация о том, что обращение Лукашенко может быть перенесено на неопределённый срок, поскольку у президента наблюдаются проблемы со здоровьем.
Evo-rus.com 05:00