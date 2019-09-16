В Свердловской области самую большую зарплату получают финансисты Среди субъектов Российской Федерации по доходам различных профессий наш регион занял 32 место. Самыми большими зарплатами в Свердловской области могут похвастаться представители финансового сектора, который получают 64 тысячи рублей.

Общество Названы новые симптомы коронавируса Британская ассоциация оториноларингологии выявила новый признак заражения коронавирусом, сообщается на сайте организации.

Происшествия СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.

Общество Минюст разработал санкции за нарушение карантина по коронавирусу Минюст направил в правительство законопроект о поправках в КоАП, предусматривающих ответственность за нарушения правил карантина, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Армия и оружие В Сирии блокировали колонну американских военных Сирийская армия и жители одного из поселений в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии блокировали проезд военной колонны армии США, сообщает сирийское государственное агентство САНА.

Происшествия ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.

Политика Помпео раскритиковал Хаменеи за отношение к коронавирусу Хаменеи отклонил это предложение, потому что он неустанно работает над придумыванием теорий заговора и ставит идеологию выше иранского народа, — сказано в заявлении Помпео.

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Происшествия Воронежский СК начал проверку после скандала с детскими путёвками Воронеж, 23 марта 2020, 16:22 — REGNUM Следственные органы начали доследственную проверку информации о нарушении при обеспечении путёвками в санатории Ялты детей в Воробьёвском районе Воронежской области.

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Шоу-бизнес Диана Гурцкая опубликовала фото без очков Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.