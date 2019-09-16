Экономика
Екатеринбург-ТВВ Свердловской области самую большую зарплату получают финансисты
В Свердловской области самую большую зарплату получают финансисты Среди субъектов Российской Федерации по доходам различных профессий наш регион занял 32 место. Самыми большими зарплатами в Свердловской области могут похвастаться представители финансового сектора, который получают 64 тысячи рублей.
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Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
Общество
Названы новые симптомы коронавируса
Британская ассоциация оториноларингологии выявила новый признак заражения коронавирусом, сообщается на сайте организации.
Происшествия
СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Политика
Италия запросила военной помощи США в борьбе с коронавирусом
Италия экстренно запросила военной помощи США в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Минюст разработал санкции за нарушение карантина по коронавирусу
Минюст направил в правительство законопроект о поправках в КоАП, предусматривающих ответственность за нарушения правил карантина, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Армия и оружие
В Сирии блокировали колонну американских военных
Сирийская армия и жители одного из поселений в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии блокировали проезд военной колонны армии США, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
Политика
Депутат Рады заявил, что глава Минздрава Украины уходит в отставку
Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что министр здравоохранения Илья Емец уходит в отставку.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Общество
В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Политика
Помпео раскритиковал Хаменеи за отношение к коронавирусу
Хаменеи отклонил это предложение, потому что он неустанно работает над придумыванием теорий заговора и ставит идеологию выше иранского народа, — сказано в заявлении Помпео.
Экономика
Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин
Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
Общество
В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»
Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год".
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Происшествия
Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб
Общество
Скворцова: Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу
Разработка вакцины от коронавируса, которой занимается Федеральное медико-биологическоге агентство, прошла первую фазу.
Игры
Модель Марио удалили из Dreams после жалобы Nintendo
Экономика
Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти
За неделю с 16 по 20 марта средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке выросла на 1 тысячу рублей за тонну - до 13,3 тысячи рублей за тонну, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет "Совэкона".
Здоровье
Минздрав РФ рассказал о циркуляции коронавируса в двух вариантах
Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова сообщила, что бороться с COVID-19 может быть трудно по причине того, что болезнь существует в двух вариантах.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
Правительство в три раза расширило список системообразующих компаний
Комиссия по экономической политике под руководством вице-премьера РФ Андрея Белоусова на совещании в пятницу, 20 марта, расширила список системообразующих предприятий.
Авто
Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли
Происшествия
Воронежский СК начал проверку после скандала с детскими путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 16:22 — REGNUM Следственные органы начали доследственную проверку информации о нарушении при обеспечении путёвками в санатории Ялты детей в Воробьёвском районе Воронежской области.
Космос
Россия вывела на орбиту более 30 спутников связи OneWeb
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уведомил, что свыше 30 британских спутников OneWeb были успешно выведены на орбиту.
Общество
Меркель сдала тест на коронавирус
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала тест на коронавирус, пишет РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя правительства страны Штеффена Зайберта.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая опубликовала фото без очков
Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
Здоровье
Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса
Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.
Политика
На президентских выборах в Абхазии победил Аслан Бжания
По предварительным данным, политик набрал 56,5 процента голосов. Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье.
Музыка
Евровидение-2020 могут провести онлайн
"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.