Экономика

Екатеринбург-ТВЕкатеринбург-ТВВ Свердловской области самую большую зарплату получают финансисты

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В Свердловской области самую большую зарплату получают финансисты Среди субъектов Российской Федерации по доходам различных профессий наш регион занял 32 место. Самыми большими зарплатами в Свердловской области могут похвастаться представители финансового сектора, который получают 64 тысячи рублей.
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