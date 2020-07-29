с чего всё началось

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о смене министра здравоохранения региона. По последним данным, Свердловская область входит в пятёрку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом.

Происшествия Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС. 506

Армия и оружие Зеленский гарантировал соблюдение Киевом режима перемирия в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Киев гарантирует соблюдение режим перемирия в Донбассе.

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,7K

Происшествия Суд арестовал участника смертельной драки на Старом базаре в Барнауле По версии следствия, в ночь на 27 июля возле одного из развлекательных заведений в районе Старого базара произошла драка между несколькими жителями. 500

Наука Коронавирус мог перейти к человеку еще в 2012 году Ученые Джонатан Лэтэм и Эллисон Уилсон, — участники независимого проекта Bioscience Resource Project, созданного для агрегации научной информации, опубликовали исследование, согласно которому похожий на SARS-CoV-2 вирус был найден еще в 2012 году, в связи с неизвестной болезнью шести шахтеров, трое из которых умерли. 5

Политика В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом В Кремле до вторника 28 июля не знали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус, но все контактировавшие с ним российские чиновники здоровы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 399

Политика Дерипаска назвал пофигистичным отношение России к борьбе с санкциями В России не уделяется должного внимания противостоянию санкциям США, заявил в интервью телеканалу РБК бизнесмен Олег Дерипаска, который сам стал объектом ограничительных мер со стороны Вашингтона. 11

Экономика В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.

Экономика Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости". 46

Авто Volkswagen в США выплатил $9,8 млрд компенсаций по «дизельгейту» Берлин, 29 июля 2020, 09:33 — REGNUM Немецкий автоконцерн Volkswagen в США выплатил своим клиентам $9,8 млрд в качестве компенсаций по делу о манипуляциях данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных машинах автопроизводителя. 7

Политика В АТОР назвали готовые принять россиян европейские страны Хорватия и Мальта выразили готовность принимать туристов из России, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий. 104

Политика Кремль настаивает, что дело Сафронова не связано с журналистикой Господин Сафронов свою вину отрицает и связывает преследование с журналистской деятельностью.