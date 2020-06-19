Коронавирус
REGNUMВ Свердловской области смягчили «режим повышенной готовности»
Екатеринбург, 19 июня 2020, 17:20 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял несколько запретов, введённых в связи с пандемией COVID-19. Указ размещён на официальном портале правовой информации региона. В области разрешили проводить официальные массовые мероприятия.
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«Это вызывает недоумение»: владельцы фитнес-клубов Екатеринбурга — о новом указе губернатора
Екатеринбург Онлайн08:10
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Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Lenta.ru 08:57
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ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса
Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
Здоровье
Медучреждения Альметьевска возобновляют плановые приемы пациентов
Работа возобновляется постепенно, с учетом мер безопасности. В медицинских учреждениях возвращаются к оказанию помощи в плановом порядке.
Альметьевск РТВ 12:03
Авто
Volkswagen ID.4 и Arteon-универсал рассекретили в Сети
В Сети рассекретили внешность серийных версий кроссоверов Volkswagen ID.4 X и ID.4 Crozz, а также лифтбека и универсала Volkswagen CC в версии R-Line.
Letnews.ru вчера в 01:56
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СКА обменял шесть хоккеистов в «Сочи» на Алтыбармакяна
Петербургский СКА в результате обмена с "Сочи" получил права на нападающего Андрея Алтыбармакяна и денежную компенсацию.
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Экономика
ЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков
В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.
Эхо Москвы 12:02
Экономика
Минэкономразвития оценивает падение ВВП России в мае в 10,9%
По данным Минэкономразвития, численность занятого населения с исключением сезонного фактора в мае снизилась на 248,1 тыс. человек, в годовом выражении снижение ускорилось до -2,1% после -1,6% в апреле.
ТАСС 13:03
Армия и оружие
«Нудоль» и «Прометей» станут основой контргиперзвуковых комплексов РФ
Два новых комплекса воздушно-космической обороны С-500 Прометей и А-235 Нудоль скоро будут приняты на вооружение в России, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
Политическая Экспертиза вчера в 10:59
Политика
В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»
Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском 12:14
Экономика
В ПФР рассказали, как получить дополнительную выплату к пенсии
Получить прибавку могут участники программы государственного софинансирования пенсий, поведали в Пенсионном фонде России.
Вечерний курьер 10:47
Футбол
Гвардиола: «Сане уйдёт, он отказался продлить контракт»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил тот факт, что Лерой Сане покинет клуб.
Евро-футбол.ру 09:43
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Транспорт
В Мурманской области возобновили железнодорожное сообщение
Мурманск, 19 июня 2020, 20:24 — REGNUM В Мурманской области возобновили железнодорожное собщение после обрушения моста.
REGNUM 13:24
Политика
Четвертый претендент на пост президента Белоруссии снялся с выборов
Председатель оппозиционного движения "За Свободу" Юрий Губаревич заявил, что прекращает свое участие в кампании по выборам президента Белоруссии.
РИА Новости 11:09
Интернет
Трафик пользователей Yota в Telegram вырос на 33% за сутки
Первое место по-прежнему занимает WhatsApp, доля пользователей которого среди пользователей Yota составляет 48,8 процента.
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Общество
Главный соперник Лукашенко задержан за противоправную деятельность
В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко.
Вести.Ru вчера в 10:40
Армия и оружие
Новый шлем обеспечит пилоту Су-57 преимущество в бою
Новый шлем для пилота Су-57 обеспечит ему серьезные преимущества в бою.
Дни24 05:30
Экономика
Правительство расширило список крупных проектов с госучастием
RT на русском 02:49
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Здоровье
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 12:56
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
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От ЦБ РФ ждут снижения ключевой ставки
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что вряд ли ставка будет снижена на 0,5 процентного пункта и меньше.
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Xiaomi Mi 9 получил новую версию MIUI 12.0.1
Флагманский смартфон прошедшего года выпуска Xiaomi Mi 9 обновился до стабильной версии новой прошивки MIUI 12.0.1.
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Футбол
17-летний вратарь «Ростова» Попов взял пенальти от Заболотного
Российский вратарь «Ростова» Денис Попов взял пенальти в первом тайме матча с «Сочи» в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу.
Нева Спорт 13:40
Гаджеты
Realme перейдёт на «тёмную сторону». Новый флагман компании получит такой же дизайн, как у всех
Новый смартфон компании с каталожным номером RMX2121, который, скорее всего, выйдет на рынок под именем Realme X3 Pro, получит модуль камеры в том же дизайне, как у сотен других смартфонов 2020 года.
iXBT.com 13:16