Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Свердловской области смягчили «режим повышенной готовности»

Екатеринбург, 19 июня 2020, 17:20 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял несколько запретов, введённых в связи с пандемией COVID-19. Указ размещён на официальном портале правовой информации региона. В области разрешили проводить официальные массовые мероприятия.
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