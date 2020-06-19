Коронавирус
ТАССВ Свердловской области разрешили работу косметологов и фитнес-центров
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в регионе разрешается работа косметологов, визажистов, организаций, оказывающих массажные услуги и услуги соляриев, а также фитнес-центров в режиме индивидуальных тренировок.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
«Это вызывает недоумение»: владельцы фитнес-клубов Екатеринбурга — о новом указе губернатора
Екатеринбург Онлайн08:10
Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
VSE42.RU вчера в 23:52
Шоу-бизнес
Борющаяся с раком Александра Яковлева заметно похорошела и похудела
Народные новости 03:05
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
Общество
ПФР увеличит выплаты трем категориям пенсионеров с 1 августа
Получатели накопительных пенсий могут рассчитывать на индексацию в размере 9,13%, что в три раза превышает уровень инфляции, который был зафиксирован на отметке в 3%. Кроме того, на 7,99% увеличится пенсия 32 тысяч участников программы софинансирования пенсионных накоплений, уточнили в ПФР.
Слово и Дело 04:26
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Москве
Вильфанд добавил, что к западу от Москвы температура воздуха будет около или выше нормы, а к востоку – ниже нормы.
Mockva.ru вчера в 19:41
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Общество
Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выйдет живым из тюрьмы
Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" Михаила Ефремова.
РИА Новости 14:01
Футбол
Широков: Прядкин во всей красе отстаивает интересы клубов. Учитесь, как надо работать!
Прядкина отстаивали всем миром, вот и отстоял вам российский футбол.
Чемпионат 10:26
Футбол
Федотов: «Хорошая самоотдача со стороны „Ростова“ и великолепнейшая игра вратаря»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвёл итоги матча с «Ростовом» (10:1) в эфире канала «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру 15:29
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна показала совместные фото
31-летняя жена юмориста опубликовала в Stories своего Instagram видео, на котором она листает альбом с семейными фотографиями.
Московский Комсомолец 08:08
Общество
В Оренбургской области с 20 июня откроются летние кафе
В Оренбургской области с 20 июня смогут открыться летние кафе.
РБК 14:16
Авто
Опубликованы изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
Специалисты «Колеса.ру» решили показать, как мог бы выглядеть «тяжелый» вариант популярного отечественного автомобиля УАЗ «Пикап».
Discover24 04:16
Здоровье
Правительство Украины пообещало повысить зарплату врачам на 75 процентов
Правительство Украины пообещало с 1 сентября повысить зарплату врачам на 75 процентов.
Lenta.ru 11:29
Спорт
Марта Прус: «На Западе были шокированы тем, как тренеры обращаются с Мамун»
Имеющая спортивное прошлое Марта Прус профессионально запечатлела путь Мамун к Олимпиаде в Рио.
ИноПроСпорт вчера в 15:32
Общество
Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда
Надежда Жукова является медсестрой в одной из больниц Тулы, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.
Газета.Ru 09:18
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской внезапно поблагодарила маму
Татьяна неожиданно поблагодарила маму «за нюх», заявив, что она Татьяна преодолеет любые испытания, поскольку она является Пача Тати - именно так Татьяна именует себя в социальных сетях.
Bimru.ru 06:52
Шоу-бизнес
Семенович показала Татьяну Навку без макияжа
Без макияжа Навка выглядит совсем юной — будто вчера закончила школу.
Wday.ru 00:05
Здоровье
Врач сказала, когда боль в груди может указывать на рак
Как объяснила врач, боль в области молочных желез может возникать по разным причинам, одна из которых может быть неправильно подобранное белье, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 14:29
Здоровье
Доктор Мясников поделился советами, как распознать плохого врача
Известный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, как отличить хорошего доктора от плохого.
Kazanfirst.ru 01:38
Политика
Указ Путина о голосовании 1 июля Рудяк решил оспорить в Верховном суде
В Верховном суде РФ был зарегистрирован административный иск, в котором оспаривается указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Кавказ Пост 17 июня в 23:04
Кино
Звезда «Сватов» рассказала о седьмом сезоне сериала
Российская актриса и звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал рассказала о находящемся в производстве седьмом сезоне шоу.
Культуромания 16 июня в 13:14
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,5% годовых
В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых.
RT на русском 12:35
Общество
Музеи Московской области возобновят приём посетителей с 25 июня
Музеи Московской области возобновят работу с 25 июня с ограничением по одновременному числу посетителей, говорится в постановлении главы региона Андрея Воробьёва.
RT на русском 15:23
Здоровье
Астраханская область может перейти ко второму этапу снятия ограничений
Губернатор Игорь Бабушкин отметил на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области, что это будет возможно при стабильном снижении числа заражённых.
Южная Волна 13:29
Шоу-бизнес
Лолита Милявская рассказала об отношениях с Аллой Пугачевой
Как оказалось, вначале их отношения складывались не самым гладким образом.
Paparazzi.ru 02:43
Общество
С 19 июня в РФ меняются правила расчета больничного
Федеральный закон №255-ФЗ от 29 декабря 2006 г. претерпел изменения, которые предписывают с 19 июня рассчитывать оплату по больничному листу по-новому.
Южный Федеральный вчера в 02:52
Армия и оружие
Десятки военных погибли в столкновениях на границе Индии и Китая
МИД КНР заявил, что индийские военные пересекли границу и напали на китайских военных.
Москва 24 16 июня в 18:54
Общество
Собянин попросил работодателей продлить удаленную работу
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил столичных работодателей по возможности продлить удаленную работу сотрудников еще на пару месяцев.
РИА Новости 14:38