Коронавирус

ТАССТАССВ Свердловской области разрешили работу косметологов и фитнес-центров

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в регионе разрешается работа косметологов, визажистов, организаций, оказывающих массажные услуги и услуги соляриев, а также фитнес-центров в режиме индивидуальных тренировок.
Читать в источнике
Комментировать25

Подробнее о событии

В Свердловской области возобновят работу косметологи и массажисты

РИА Новости14:21

«Это вызывает недоумение»: владельцы фитнес-клубов Екатеринбурга — о новом указе губернатора

Екатеринбург Онлайн08:10

Самоизоляция, день восьмидесятый. Что происходит в Нижнем Тагиле

ТагилСити.ру11:53

В Свердловской области разрешили работу косметологов и фитнес-центров

ТАСС08:37

Евгений Куйвашев отменил несколько карантинных ограничений, в том числе на продажу алкоголя

66.ru07:35

В Свердловской области разрешили работать салонам красоты и частично фитнес-центрам

Znak.com07:21

Губернатор Евгений Куйвашев разрешил проводить в Свердловской области массовые мероприятия

КП - Екатеринбург13:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

VSE42.RU вчера в 23:52
83
Шоу-бизнес

Борющаяся с раком Александра Яковлева заметно похорошела и похудела

Народные новости 03:05
8
Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
42
Происшествия

Пропавших под Тамбовом мать с ребенком нашли мертвыми

Известия 15:20
7
Общество

ПФР увеличит выплаты трем категориям пенсионеров с 1 августа

Получатели накопительных пенсий могут рассчитывать на индексацию в размере 9,13%, что в три раза превышает уровень инфляции, который был зафиксирован на отметке в 3%. Кроме того, на 7,99% увеличится пенсия 32 тысяч участников программы софинансирования пенсионных накоплений, уточнили в ПФР.
Слово и Дело 04:26
103
Шоу-бизнес

Ивлеева рассказала о попытках «разнести» ее на очередном шоу

iReactor 14:01
16
Общество

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Москве

Вильфанд добавил, что к западу от Москвы температура воздуха будет около или выше нормы, а к востоку – ниже нормы.
Mockva.ru вчера в 19:41
852
Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
838
Общество

Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выйдет живым из тюрьмы

Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" Михаила Ефремова.
РИА Новости 14:01
8
Футбол

Широков: Прядкин во всей красе отстаивает интересы клубов. Учитесь, как надо работать!

Прядкина отстаивали всем миром, вот и отстоял вам российский футбол.
Чемпионат 10:26
Футбол

Федотов: «Хорошая самоотдача со стороны „Ростова“ и великолепнейшая игра вратаря»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвёл итоги матча с «Ростовом» (10:1) в эфире канала «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру 15:29
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна показала совместные фото

31-летняя жена юмориста опубликовала в Stories своего Instagram видео, на котором она листает альбом с семейными фотографиями.
Московский Комсомолец 08:08
15
Общество

В Оренбургской области с 20 июня откроются летние кафе

В Оренбургской области с 20 июня смогут открыться летние кафе.
РБК 14:16
37
Авто

Опубликованы изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»

Специалисты «Колеса.ру» решили показать, как мог бы выглядеть «тяжелый» вариант популярного отечественного автомобиля УАЗ «Пикап».
Discover24 04:16
80
Здоровье

Правительство Украины пообещало повысить зарплату врачам на 75 процентов

Правительство Украины пообещало с 1 сентября повысить зарплату врачам на 75 процентов.
Lenta.ru 11:29
Спорт

Марта Прус: «На Западе были шокированы тем, как тренеры обращаются с Мамун»

Имеющая спортивное прошлое Марта Прус профессионально запечатлела путь Мамун к Олимпиаде в Рио.
ИноПроСпорт вчера в 15:32
Общество

Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда

Надежда Жукова является медсестрой в одной из больниц Тулы, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.
Газета.Ru 09:18
597
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской внезапно поблагодарила маму

Татьяна неожиданно поблагодарила маму «за нюх», заявив, что она Татьяна преодолеет любые испытания, поскольку она является Пача Тати - именно так Татьяна именует себя в социальных сетях.
Bimru.ru 06:52
1
Шоу-бизнес

Семенович показала Татьяну Навку без макияжа

Без макияжа Навка выглядит совсем юной — будто вчера закончила школу.
Wday.ru 00:05
16
Здоровье

Врач сказала, когда боль в груди может указывать на рак

Как объяснила врач, боль в области молочных желез может возникать по разным причинам, одна из которых может быть неправильно подобранное белье, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 14:29
Здоровье

Доктор Мясников поделился советами, как распознать плохого врача

Известный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, как отличить хорошего доктора от плохого.
Kazanfirst.ru 01:38
343
Политика

Указ Путина о голосовании 1 июля Рудяк решил оспорить в Верховном суде

В Верховном суде РФ был зарегистрирован административный иск, в котором оспаривается указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Кавказ Пост 17 июня в 23:04
10K
Кино

Звезда «Сватов» рассказала о седьмом сезоне сериала

Российская актриса и звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал рассказала о находящемся в производстве седьмом сезоне шоу.
Культуромания 16 июня в 13:14
30
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 4,5% годовых

В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых.
RT на русском 12:35
1,4K
Общество

Музеи Московской области возобновят приём посетителей с 25 июня

Музеи Московской области возобновят работу с 25 июня с ограничением по одновременному числу посетителей, говорится в постановлении главы региона Андрея Воробьёва.
RT на русском 15:23
12
Здоровье

Астраханская область может перейти ко второму этапу снятия ограничений

Губернатор Игорь Бабушкин отметил на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области, что это будет возможно при стабильном снижении числа заражённых.
Южная Волна 13:29
2
Шоу-бизнес

Лолита Милявская рассказала об отношениях с Аллой Пугачевой

Как оказалось, вначале их отношения складывались не самым гладким образом.
Paparazzi.ru 02:43
6
Общество

С 19 июня в РФ меняются правила расчета больничного

Федеральный закон №255-ФЗ от 29 декабря 2006 г. претерпел изменения, которые предписывают с 19 июня рассчитывать оплату по больничному листу по-новому.
Южный Федеральный вчера в 02:52
9
Армия и оружие

Десятки военных погибли в столкновениях на границе Индии и Китая

МИД КНР заявил, что индийские военные пересекли границу и напали на китайских военных.
Москва 24 16 июня в 18:54
758
Общество

Собянин попросил работодателей продлить удаленную работу

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил столичных работодателей по возможности продлить удаленную работу сотрудников еще на пару месяцев.
РИА Новости 14:38
20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Владимирович Куйвашев
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное