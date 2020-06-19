Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в регионе разрешается работа косметологов, визажистов, организаций, оказывающих массажные услуги и услуги соляриев, а также фитнес-центров в режиме индивидуальных тренировок.

В Свердловской области разрешили работу косметологов и фитнес-центров

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