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РИА НовостиРИА НовостиВ Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
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Евгений Куйвашев
Сегодня я принял решение разрешить работу магазинам с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров и подписал соответствующий указ. Хочу при этом предостеречь: возобновить работу могут только организации, которые могут обеспечить безопасность как сотрудников, так и покупателей.
— Евгений Куйвашев, российский политикРИА Новости 10:57

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