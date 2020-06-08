Коронавирус
РИА НовостиВ Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
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Стало известно, когда в Екатеринбурге и Свердловской области заработают автошколы
КП - Екатеринбург11:00
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Муж-садист Маргариты Грачевой угрожает отрубить руки ее родителям
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Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения
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Ведомости 07:28
Общество
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В России может появиться минимальный размер почасовой оплаты труда
Предполагается, что минимальный размер оплаты труда составит 150 рублей в час с 1 января 2021 года.
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Опубликована информация о случаях скрещивании людей и животных
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Общество
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Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
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Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
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Политика
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iReactor 08:07
Общество
В Волгоградской области отменили требование носить перчатки
Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета 10:49
Политика
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
После успешного запуска американского корабля Crew Dragon к МКС, «Роскосмос» услышал в свой адрес лишь насмешки.
Известия 13:29
Экономика
Число банковских карт в России достигло исторического максимума
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Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
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В Саратовской области отменяют пропуска, открывают кладбища и бани
Напомним, что пропускной режим, запреты на посещение кладбищ, бань и проч. были введены в Саратовской области в апреле.
Четвертая Власть 12:12
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В ближайшие несколько дней в России ожидается жара и повышение температуры до 40-42 градусов в таких регионах, как Волгоградская и Астраханская области.
Lenta.ru 11:16
Футбол
СМИ узнали о нелегальном товарищеском матче между клубами РПЛ
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РБК 09:20
Энергетика
«Газпром» отказался менять цену на газ для Белоруссии
«Газпром» не планирует менять цену поставок газа в Белоруссию на 2020 год.
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Эхо Москвы 11:31
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Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве
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Общество
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Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК вчера в 07:52
Общество
Путин одобрил закон о внесении данных о границах в ЕГРН
Президент России Владимир Путин одобрил закон о внесении данных о границах в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Piter.tv 13:06
Политика
РФ и США 22 июня проведут переговоры по контролю над вооружениями
Представители США и РФ 22 июня проведут в Вене переговоры по контролю над вооружениями, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 14:06
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Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга
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ТАСС 13:32
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
Футбол
Гамбург – Хольштайн: нет надёжности в обороне
Все-таки сказывается волнение за результат, а надежности в обороне нет.
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