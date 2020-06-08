Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
Читать в источнике
Комментировать76

Подробнее о событии

В Свердловской области продлили режим повышенной готовности до 15 июня

ТАСС11:31

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

РИА Новости10:57

Как мы будем жить до 15 июня: публикуем восьмистраничный указ губернатора

Екатеринбург Онлайн12:08

Куйвашев разрешил открыться небольшим магазинам в Свердловской области

Znak.com10:36

Евгений Куйвашев частично ослабил коронавирусные ограничения

66.ru10:36

Стало известно, когда в Екатеринбурге и Свердловской области заработают автошколы

КП - Екатеринбург11:00

Свердловский губернатор продлил режим самоизоляции и разрешил работать магазинам

ТагилСити.ру10:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 14:13, Ашберн
Шоу-бизнес

В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги

Газета.Ru 06 июня в 20:38
2,1K
Армия и оружие

Al-Masdar News: турецкие ПВО не смогли помешать налету МиГ-29 в Идлибе

ВВС Сирии впервые нанесли удары по террористам в сирийских провинциях Идлиб и Хама с использованием недавно поставленных Россией истребителей МиГ-29.
Недвижимость.RU 07:58
7
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
297
Шоу-бизнес

Муж-садист Маргариты Грачевой угрожает отрубить руки ее родителям

Самое страшное, что происходило с Маргаритой, уже осталось позади - её супруг был задержан полицией, вскоре состоялся суд, в рамках которого мужчину признали виновным и осудили его на 14 лет лишения свободы.
Bimru.ru 10:58
1
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения

В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК 12:50
12
Общество

С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска

Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости 07:28
3,6K
Общество

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Женева, Швейцария, 8 июня 2020, 18:58 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Европе замедляется, однако в мире в целом ситуация с вирусом ухудшается.
REGNUM 11:58
120
Общество

В России может появиться минимальный размер почасовой оплаты труда

Предполагается, что минимальный размер оплаты труда составит 150 рублей в час с 1 января 2021 года.
UfaTime.ru 04:07
3,4K
Наука

Опубликована информация о случаях скрещивании людей и животных

ToDay News Ufa 09:15
39
Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
1,4K
Происшествия

Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице

Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
1,1K
Политика

Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor 08:07
285
Общество

В Волгоградской области отменили требование носить перчатки

Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета 10:49
124
Политика

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

После успешного запуска американского корабля Crew Dragon к МКС, «Роскосмос» услышал в свой адрес лишь насмешки.
Известия 13:29
88
Экономика

Число банковских карт в России достигло исторического максимума

Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России.
ТАСС 05:27
45
Общество

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
986
Культура

Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал концовку фильма «Брат 2» Алексея Балабанова, который накануне показал Первый канал.
BFM.ru 03:11
1,8K
Общество

В Саратовской области отменяют пропуска, открывают кладбища и бани

Напомним, что пропускной режим, запреты на посещение кладбищ, бань и проч. были введены в Саратовской области в апреле.
Четвертая Власть 12:12
27
Общество

Россиян предупредили о 42-градусной жаре

В ближайшие несколько дней в России ожидается жара и повышение температуры до 40-42 градусов в таких регионах, как Волгоградская и Астраханская области.
Lenta.ru 11:16
79
Футбол

СМИ узнали о нелегальном товарищеском матче между клубами РПЛ

Казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов», играющие в высшем дивизионе чемпионата России по футболу, в понедельник, 8 июня, провели на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани товарищеский матч вопреки запрету региональных властей на спортивные мероприятия.
РБК 09:20
Энергетика

«Газпром» отказался менять цену на газ для Белоруссии

«Газпром» не планирует менять цену поставок газа в Белоруссию на 2020 год.
Евразия Daily 06:53
61
Общество

«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции

Сергей Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы 11:31
5
Общество

Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему.
РИА Новости 07:55
61
Общество

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК вчера в 07:52
964
Общество

Путин одобрил закон о внесении данных о границах в ЕГРН

Президент России Владимир Путин одобрил закон о внесении данных о границах в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Piter.tv 13:06
3
Политика

РФ и США 22 июня проведут переговоры по контролю над вооружениями

Представители США и РФ 22 июня проведут в Вене переговоры по контролю над вооружениями, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 14:06
1
Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС 13:32
3
Политика

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
392
Футбол

Гамбург – Хольштайн: нет надёжности в обороне

Все-таки сказывается волнение за результат, а надежности в обороне нет.
Legalbet 04:05
Общество

Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 11 июня

The GEEK 12:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Владимирович Куйвашев
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное