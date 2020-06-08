Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

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