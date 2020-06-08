Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
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В Свердловской области продлили режим повышенной готовности до 15 июня

ТАСС11:31

Как мы будем жить до 15 июня: публикуем восьмистраничный указ губернатора

Екатеринбург Онлайн12:08

Свердловский губернатор продлил режим самоизоляции и разрешил работать магазинам

ТагилСити.ру10:46

Куйвашев разрешил открыться небольшим магазинам в Свердловской области

Znak.com10:36

Евгений Куйвашев частично ослабил коронавирусные ограничения

66.ru10:36

Стало известно, когда в Екатеринбурге и Свердловской области заработают автошколы

КП - Екатеринбург11:00

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

РИА Новости10:57
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Армия и оружие

Донецкие журналисты показали, как Bellingcat и The Insider сфабриковали фейки по Boeing

Представители журналистского объединения «Департамент пропаганды» Донецкой Народной Республики опровергли фейки Bellingcat и The Insider по делу о катастрофе самолета Boeing в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.
ФАН 11:04
Происшествия

В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело после ДТП

Коммерсантъ 19:25
Общество

Какие ограничения сохранятся в Москве после отмены режима самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене режима самоизоляции в столице с 9 июня. В прошлое уходит пропускная система.
Вечерняя Москва 09:07
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Авто

Этим летом автомобилистов России затронут 3 нововведения

Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
Автоновости дня 02:04
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Общество

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
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Общество

В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда

В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день.
Газета.Ru 06:33
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Наука

Опубликована информация о случаях скрещивании людей и животных

ToDay News Ufa 09:15
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
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Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
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Общество

В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников

Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа.
Оka.fm 06 июня в 01:00
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Общество

Выезжающих за границу россиян попросят подтвердить цель поездки

25 мая Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить даже минимальный риск повторного завоза инфекции в Россию.
Известия 09:19
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Авто

Новый Renault Clio выпустит АвтоВАЗ

Если же предположения окажутся верны, то примерно через полтора-два года производство компактных хэтчбеков может стартовать на конвейере ПАП-B0, на котором на данный момент собирают модели LADA Xray, LADA Largus, Renault Logan и Renault Sandero.
Тарантас Ньюс 06 июня в 03:36
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Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате

Сообщается, что фильм появится в прокате на территории США в январе 2021 года. По сюжету, действие фильма происходит в далеком будущем.
АБН 13:47
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Здоровье

В Великих Луках могут развернуть 150 коек для больных коронавирусом

Главный врач Великолукской межрайонной больницы Елена Никанорова рассказала о визите в Великие Луки московской бригады медиков, которые осмотрели место возможного развёртывания в городе центра по лечению больных с коронавирусной инфекцией.
ВЛуки.ру 12:26
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Происшествия

На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти

На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
Российская газета 10:17
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Игры

Экшен Craftopia выйдет в раннем доступе в Steam уже в июле

Разработчики рассказали, что версия раннего доступа Craftopia предложит геймерам больше тысячи предметов, около тридцати навыков, пятидесяти чар и реализацию таких особенностей, как взаимодействие огня с окружением.
Vevby.ru 11:15
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Авто

«Группа ГАЗ» опровергла слухи о возрождении «Волги»

В официальном комментарии «ГАЗ» говорится о том, что в условиях кризиса компания не только не имеет возможности расширять свое присутствие на рынке выводом новых моделей, но даже не рассматривает подобные проекты.
Daily-Motor.Ru 06 июня в 00:11
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Политика

Путин подписал закон о создании единой базы данных о россиянах

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра сведений о населении.
Газета.Ru 10:01
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Путешествия

В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм

Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
REGNUM 05:17
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Авто

Компания Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard

Из-за неправильного программного обеспечения одного из электронных ассистентов на сервис пригласят владельцев 79 автомобилей, выпущенных в период с 16 октября 2019-го по 23 марта 2020 года.
Автоновости дня 04:49
2
Наука

Новейшие исследования пролили свет на тайну возникновения РНК и ДНК

Новые исследования ученых пролили свет на тайну возникновения РНК и ДНК.
Evo-rus.com 04:17
26
Общество

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
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Наука

Южнокорейские ученые создали роботизированную копию рогатого жука

Южнокорейские ученые из сеульского университета Конкук вдохновились полетом рогатого жука Allomyrina dichotoma и стали пристально изучать данное насекомое, чтобы затем скопировать и создать ее роботическую версию.
Goroday.ru 09:58
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Армия и оружие

Forbes назвал самые секретные российские подлодки

По мнению заокеанских журналистов, самыми секретными российскими подлодками стали АПЛ «Хабаровск» и «Белгород».
Военное дело 06 июня в 11:51
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Авто

Рассказали, как определить реальный пробег автомобиля

SpeedMe 02:16
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Космос

Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения

HotGeo вчера в 06:01
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Наука

Искусственный мозг тоже нуждается во сне

Исследователи применяли к нейросети Гауссовский шум режим, который сопоставим с медленным сном по аналогии с человеческим мозгом так как исследовательская группа обнаружила, что после продолжительных периодов обучения искусственный интеллект стал работать медленнее.
МонаВиста 12:43
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева похвасталась 68-летней мамой в купальнике

Глядя на 68-летнюю маму Брежневой, становится ясно как певица стала секс-символом для миллиона мужчин.
Paparazzi.ru 14:37
Политика

Путин подписал закон о порядке дистанционного обучения при ЧС

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон о совершенствовании целевого обучения, а также порядке дистанционного обучения в стране после режима ЧС.
РЕН ТВ 06:24
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Происшествия

В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов

Суд установил залог для бывшего полицейского Дерека Човина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, в размере 1,25 миллиона долларов.
Российская газета 15:09
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Как работают Яндекс.Новости?
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Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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