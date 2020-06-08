Коронавирус
РИА НовостиВ Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
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Стало известно, когда в Екатеринбурге и Свердловской области заработают автошколы
КП - Екатеринбург11:00
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На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
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На мероприятии PC Gaming Show покажут более 50 игр
К участию заявлены почти три десятка студий, которые обещают показать более пятидесяти игр, в числе которых ремейк Mafia, MMORPG New World, симулятор хирурга Surgeon Simulator 2, дьяблоид Torchlight III и другие.
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В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
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Непродовольственные магазины открылись в Петербурге
С понедельника, 8 июня, в Петербурге возобновили работу непродовольственные магазины.
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