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РИА НовостиРИА НовостиВ Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
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В Свердловской области продлили режим повышенной готовности до 15 июня

ТАСС11:31

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

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Свердловский губернатор продлил режим самоизоляции и разрешил работать магазинам

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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 15:42, Ашберн
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В России нашли замену среднемагистральному самолету Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), несколько раз за последнее время попадавшему в аварии и не востребованному за границей.
Lenta.ru 12:17
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Авто

Seat анонсировала обновленный кроссовер Ateca

Марка Seat раскрыла первую информацию о рестайлинге кроссовера Ateca.
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Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем

Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru вчера в 10:05
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Политика

Демократы представили законопроект о реформе полиции США

Демократы конгресса США в понедельник, 8 июня, обнародовали законопроект о масштабной реформе полиции на фоне протестов, вспыхнувших по всей стране из-за гибели афроамериканца при задержании.
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«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК 14:26
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Политика

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

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Армия и оружие

Грузия обустроит военные базы по стандарту США и НАТО

Все существующие в Грузии военные базы будут обустроены по единым стандартам, как в США и странах НАТО, заявил в понедельник министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире грузинского телеканала "Палитраньюс".
Интерфакс 15:28
Политика

В Кремле оценили отношение граждан России к поправкам к Конституции

Москва, 8 июня 2020, 13:17 — REGNUM В Кремле фиксирует поддержку большинством жителей России поправок к Конституции, заявил 8 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ссылаясь на результаты социологических опросов.
REGNUM 06:17
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Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
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Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости 05:40
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С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска

Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости 07:28
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В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

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Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице

Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
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В России появится единый регистр сведений о гражданах

В России создадут единый регистр сведений о населении. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
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В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
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Непродовольственные магазины открылись в Петербурге

С понедельника, 8 июня, в Петербурге возобновили работу непродовольственные магазины.
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Евгений Владимирович Куйвашев
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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