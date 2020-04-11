Екатеринбург, 11 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Четверо пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией в Свердловской области, находятся в тяжелом состоянии, об этом 11 апреля говорится в заявлении регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса.

В Свердловской области сообщили о зараженных COVID-19 в тяжелом состоянии

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