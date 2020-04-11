Коронавирус
REGNUMВ Свердловской области сообщили о зараженных COVID-19 в тяжелом состоянии
Екатеринбург, 11 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Четверо пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией в Свердловской области, находятся в тяжелом состоянии, об этом 11 апреля говорится в заявлении регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса.
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Медики подтвердили 13 новых случаев заражения коронавирусом в Свердловской области
Екатеринбург в эфире05:15
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Общество
Полицейские дежурят на всех въездах в Москву
Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
Происшествия
В Костроме умерла пациентка с подозрением на коронавирус
Пациентка с подозрением на коронавирус скончалась в Костроме, ранее в регионе была зафиксирована смерть 70-летней женщины с коронавирусом, сообщила администрация региона в субботу.
РИА Новости 06:56
Религия
В РПЦ рассказали, как освятить вербы и куличи на самоизоляции
Священники советуют прочитать тропарь "Общее воскресение" и окропить вербы, а потом и куличи святой водой со словами "Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа", — объяснил Легойда.
Клопс 07:03
Происшествия
В Ангарске после пожара в колонии нашли тело погибшего заключенного
Тело заключенного нашли в исправительной колонии №15 Ангарска, где произошел бунт и сгорели помещения промзоны, сообщил РИА Новости омбудсмен в Иркутской области Виктор Игнатенко.
РИА Новости 06:37
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Общество
В России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса
Правительство расширило перечень отраслей экономики, более всего пострадавших от пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:48
Общество
В Башкирии отменили ограничение на продажу алкоголя
В Башкирии отменили ограничение на розничную продажу алкоголя, которое было введено вместе с режимом самоизоляции.
РЕН ТВ 00:42
Общество
В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию
В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:56
Здоровье
Инфекционист оценила сообщения о кожном симптоме коронавируса
Ранее NEWS.ru сообщал, что пластиковые экраны для лица набирают популярность у россиян как средство защиты от коронавируса.
News.ru вчера в 21:56
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
Экономика
Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики
Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости 07:03
Общество
В Москве 40 поликлиник перепрофилируют для борьбы с коронавирусом
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице 40 зданий поликлиник будут перепрофилированы в амбулаторные центры диагностики коронавируса.
RT на русском 07:31
Общество
В Курганской области введён пропускной режим
Курган, 11 апреля 2020, 05:01 — REGNUM В Курганской области с 11 апреля вводят пропускной режим.
REGNUM вчера в 22:01
Общество
75 лет назад освободили концлагерь Бухенвальд
Пятый канал 05:56
Политика
Евросоюз планирует закрыть границы до осени
Президент Франции Эммануэль Макрон просит приготовиться к длительной изоляции Европы. Евросоюз могут закрыть как минимум до осени.
МР7.ру 07:05
Происшествия
Из-за коронавируса закрывают 3 этаж теркорпуса Кинешемской ЦРБ
По согласованию с Роспотребнадзором принято решение закрыть на карантин третий этаж терапевтического корпуса Кинешемской ЦРБ.
Отдел N 05:02
Общество
За сутки в России прибавилось 1667 заболевших COVID-19
За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в России выросло на 1667 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 04:17
Общество
YouTube вернул видео с интервью главврача Коммунарки Красовскому
Видеохостинг YouTube без объяснения причин восстановил ролик с интервью главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому, который ранее был удалён с канала «RT на русском».
RT на русском 08:10
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:36
Здоровье
В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки.
Уральский меридиан 01:40
Кино
Кит Харрингтон в «Вечных» получит супергеройский костюм в стиле Железного Паука
По полученной The Direct инсайдерской информации, подготовка к съемках фильма была сокращена, чтобы соблюдать график съемок.
Popcornnews.ru вчера в 06:00
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13
Общество
Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия
За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии.
Парламентская газета 09 апреля в 08:15
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин
Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс 06:45
Общество
Россияне нашли замену маскам для защиты от коронавируса
Новый способ защиты от коронавируса - пластиковые экраны для лица - набирает в России все большую популярность.
Российская газета 02:42
Здоровье
В Оренбургской области у 54 человек выявили коронавирус
Что касается новых случаев, то один выявлен в Медногорске у человека, приехавшего из другого региона.
Эхо Москвы в Оренбурге 09 апреля в 07:09
Общество
Вениамин Кондратьев продлил карантин на Кубани
Карантин на Кубани продлен до 18 апреля. Об этом сегодня, 10 апреля, в видеообращении к гражданам сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 11:29
Общество
Лишь 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Предполагалось, что они контактировали с наибольшим числом зараженных. Оказалось, что среди них иммунитет всего у 3%.
ТагилСити.ру вчера в 12:42
Происшествия
В Уфе СК проверит больницу, где зафиксировали вспышку COVID-19
В ведомстве уточняют, что следователи проверят факт возможного непринятия своевременных мер руководством больницы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы.
Российская газета 07:59