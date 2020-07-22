Сегодня умер министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, у которого несколько недель назад был диагностирован коронавирус... Врачи сделали все, что смогли, но, к сожалению, спасти его не удалось. В последнее время он был в реанимации на ИВЛ.

«Сегодня умер министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв, у которого несколько недель назад был диагностирован коронавирус», — заявил он. По словам Куйвашева, врачи сделали всё, что смогли.

В Свердловской области умер министр с подтверждённым коронавирусом

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