Коронавирус
RT на русскомВ Свердловской области умер министр с подтверждённым коронавирусом
«Сегодня умер министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв, у которого несколько недель назад был диагностирован коронавирус», — заявил он. По словам Куйвашева, врачи сделали всё, что смогли.
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Сегодня умер министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, у которого несколько недель назад был диагностирован коронавирус... Врачи сделали все, что смогли, но, к сожалению, спасти его не удалось. В последнее время он был в реанимации на ИВЛ.
— Евгений Куйвашев, российский политикТАСС 07:52
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