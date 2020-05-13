с чего всё началось

Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.

В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ

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