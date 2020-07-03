Ранее в пятницу СМИ со ссылкой на письмо главного санитарного врача области Дмитрия Козловских сообщили, что число случаев заражения новым коронавирусом в статистике занижено. Например, с 15 по 21 июня при 3 036 положительных результатах в статистику было подано 1 546 извещений.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

В Свердловской области введут новую систему отчетности по коронавирусу

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