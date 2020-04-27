Коронавирус
Российская газетаВ Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области. С такой инициативой выступил губернатор Евгений Куйвашев на сегодняшнем совещании в полпредстве.
Читать в источнике
Оценить334
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Общество
В Казахстане продлили режим чрезвычайного положения
Власти Казахстана продлили режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса до 11 мая.
ТАСС 02:23
Политика
Путин выступит с новым обращением по коронавирусу
Путин сделает ряд новых заявлений о развитии ситуации с эпидемией коронавируса в стране.
62инфо вчера в 08:04
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 87 тысяч человек
В России за сутки выявлены 6 198 новых случаев заболевания коронавирусом (+7,7%) в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Интерфакс 04:08
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
Общество
PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко
Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием.
РБК 01:04
Общество
Глава Башкирии прокомментировал вечеринку в ночном клубе Стерлитамака
Стерлитамак, Башкирия, 27 апреля 2020, 11:25 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал ситуацию, сложившуюся в Стерлитамаке при которой стала возможна работа ночного заведения несмотря на действие режима самоизоляции.
REGNUM 04:25
Происшествия
В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19
Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом - заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий.
Интерфакс вчера в 11:56
Космос
Новая экзопланета из-за своей высокой температуры имеет необычные характеристики
HotGeo 25 апреля в 04:51
Здоровье
В Ростовской области коронавирус выявили еще у 65 человек
За прошедшие сутки еще у 65 пациентов из Ростовской области подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 04:02
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
В Курганской области выявили пять новых случаев коронавируса
В Курганской области выявили пять новых случаев коронавируса. 27 апреля в Курганской области подтвердилось ещё пять случаев COVID-19.
Уральский меридиан 04:35
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина публично обратилась к Бари Алибасову
Недавно Лидия Николаевна подарила свою квартиру супругу Бари Алибасову, который в свою очередь продал жилье своему помощнику - актеру гей-порно Сергею Моцарю.
Paparazzi.ru вчера в 09:13
Технологии
Майнеры станут бесполезны после запуска Ethereum 2.0. Бутерин не согласен
Виталик Бутерин, создатель Ethereum, рассказал, как использовать ASIC-майнеры после перехода сети на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake, который не подразумевает добычу криптовалюты.
РБК 04:20
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ вчера в 04:52
Авто
Начали продажи Chevrolet дешевле Lada Granta
Микровэн Chevrolet Damas оказался самым доступным автомобилем в Казахстане, и даже дешевле Lada Granta.
Тарантас Ньюс вчера в 02:36
Происшествия
Российские туристы вернулись из Таиланда на Сахалин
Российская газета вчера в 21:20
Здоровье
В Серафимо-Дивеевском монастыре 76 человек заразились коронавирусом
Коронавирус подтвержден еще у 207 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 1574 человека, среди них 76 заболевших – в Серафимо-Дивеевском монастыре, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 04:22
Кино
Названы самые прибыльные фильмы 2019 года
Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline.
Известия вчера в 23:38
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Происшествия
В Курской области выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом
Курск, 26 апреля 2020, 12:49 — REGNUM В Курской области 26 апреля подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 05:49
Общество
В России снизят первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми
RT на русском 04:03
Общество
В Пензенской области обновлена карта заражения коронавирусом
В своем телеграм-канале пресс-секретарь Ивана Белозерцева Дина Черемушкина сообщила, где проживают новые заболевшие.
1pnz.ru 03:34
Происшествия
Вертолет Ми-26 жестко сел на месторождении нефти на Ямале
Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Lenta.ru 25 апреля в 02:20
Общество
Компании здравоохранения и культуры могут попасть в списки системообразующих
Предприятия в сфере здравоохранения и культуры могут попасть в списки системообразующих компаний.
Псковское агентство информации 04:27
Общество
Песков прокомментировал ужесточение режима самоизоляции в Москве
Московские власти пошли на ужесточение режима самоизоляции и введение цифровых пропусков, когда увидели, что горожане отказываются оставаться дома, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Москва 24 03:27
Экономика
Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Lenta.ru 25 апреля в 20:38
Происшествия
В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета 25 апреля в 09:42
Общество
Песков рассказал, как защищается от коронавируса
В магазине использую все возможные средства защиты от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 апреля, в интервью изданию «Аргументы и факты».
ИА Красная Весна 03:47
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском вчера в 06:54
Общество
В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»
Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48