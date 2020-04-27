Коронавирус
Российская газетаВ Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области. С такой инициативой выступил губернатор Евгений Куйвашев на сегодняшнем совещании в полпредстве.
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Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Общество
Гендиректор Airbus опасается банкротства компании
Генеральный директор Airbus Гийом Фори рассказал в своем письме сотрудникам концерна, что компания несет колоссальные убытки, которые грозят самому существованию авиастроителя.
Коммерсантъ 04:32
Общество
В Ярославской области выявлено еще 25 случаев коронавируса
Ярославль, 27 апреля 2020, 11:33 — REGNUM Количество заражённых новой коронавирусной инфекцией в Ярославской области за сутки увеличилось на 25 человек.
REGNUM 04:33
Армия и оружие
Стало известно о жертвах атаки на столицу Сирии
В результате атаки на столицу Сирии погибли несколько мирных жителей. О последствиях атаки сообщает агентство SANA в своем Twitter.
Lenta.ru 03:59
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
Автоспорт
Формула 1 объявила о планах по проведению сезона-2020
Autosport.com.ru 05:10
Общество
Судьба Чебурашки: в Японии узнали о претензиях «Союзмультфильма»
Телепрограмма 05:28
Общество
Коронавирусом заразились еще 20 человек в Самарской области
По данным оперативного штаба на 11:30, воскресенья, 26 апреля, на территории Самарской области зафиксировано еще 20 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:28
Политика
Песков: решение по самоизоляции примут на основе текущей динамики
Решение по вопросу самоизоляции россиян предстоит принять на основе текущей динамики, какие-то далеко идущие планы строить рано, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:34
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Религия
Челябинская епархия с 29 апреля закрывает храмы для прихожан
Некоторые богослужения, включая вечерние службы, по решению митрополита, в храмах области не проводили уже после Пасхи, с 20 апреля.
Эхо Москвы в Челябинске 04:43
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец 25 апреля в 17:18
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Происшествия
Подозреваемых в похищении мужчины задержали в Иркутске
В Иркутске задержаны четверо подозреваемых в похищении мужчины 26 апреля, сообщает 27 апреля 2020 года пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск) 04:15
Политика
Мишустин: варианты изменения ограничительных мер представят Путину в ближайшее время
Правительство в ближайшее время представит президенту России Владимиру Путину варианты изменения ограничительных мер, основанные на рекомендациях экспертов.
ТАСС 05:57
Общество
Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики.
RT на русском 04:23
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru вчера в 02:43
Общество
«Бессмертный полк» проведут в видеоформате из-за коронавируса
Акция «Бессмертный полк» из-за ограничений, связанных с коронавирусом, пройдет 9 мая в формате видеотрансляции.
РБК 05:49
Политика
В Кремле ответили на расследование о сотруднике российских спецслужб в Чехии
Расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru 05:42
Общество
Россия обошла Китай по числу заражений коронавирусом
Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом.
RT на русском 04:33
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском вчера в 17:15
Путешествия
Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса
По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам.
Российская газета 05:52
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru вчера в 20:43
Политика
Песков рассказал о работе по оснащению больниц
Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин ежедневно занимается вопросами обеспечения больниц и оснащения медиков, борющихся с коронавирусом.
РИА Новости 05:46
Общество
Академик РАН назвал срок окончания пандемии коронавируса в России
Эпидемиолог и академик РАН Феликс Ершов обозначил сроки окончания пандемии и время постепенного снятия ограничительных мер.
Экономика сегодня 25 апреля в 10:35
Политика
В Польше ощущается нехватка рабочей силы — TVP
Инглот отметил, что из-за карантина и отъезда граждан Украины в Польше ощущается нехватка рабочей силы, особенно в сельском хозяйстве.
REGNUM 03:15
Здоровье
Еще 207 случаев коронавируса подтверждено в Нижегородской области
207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Нижегородской области на 27 апреля.
Время Н 04:14
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39