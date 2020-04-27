Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области. С такой инициативой выступил губернатор Евгений Куйвашев на сегодняшнем совещании в полпредстве.

Общество Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение. 475

Общество Гендиректор Airbus опасается банкротства компании Генеральный директор Airbus Гийом Фори рассказал в своем письме сотрудникам концерна, что компания несет колоссальные убытки, которые грозят самому существованию авиастроителя.

Общество В Ярославской области выявлено еще 25 случаев коронавируса Ярославль, 27 апреля 2020, 11:33 — REGNUM Количество заражённых новой коронавирусной инфекцией в Ярославской области за сутки увеличилось на 25 человек. 156

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Политика Песков: решение по самоизоляции примут на основе текущей динамики Решение по вопросу самоизоляции россиян предстоит принять на основе текущей динамики, какие-то далеко идущие планы строить рано, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 67

Политика Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 183

Происшествия Подозреваемых в похищении мужчины задержали в Иркутске В Иркутске задержаны четверо подозреваемых в похищении мужчины 26 апреля, сообщает 27 апреля 2020 года пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Политика Мишустин: варианты изменения ограничительных мер представят Путину в ближайшее время Правительство в ближайшее время представит президенту России Владимиру Путину варианты изменения ограничительных мер, основанные на рекомендациях экспертов.

Армия и оружие В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря. 835

Путешествия Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам. 34