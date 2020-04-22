Владимиру Путину доложили о будущем введении пропускной системы на Урале. Это сделал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время совещания президента с главами регионов. На нём обсуждалась ситуация с распространением коронавируса.

В Свердловской области введут пропускной режим на майские праздники

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