Коронавирус

Piter.tvPiter.tvВ Свердловской области введут пропускной режим на майские праздники

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Владимиру Путину доложили о будущем введении пропускной системы на Урале. Это сделал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время совещания президента с главами регионов. На нём обсуждалась ситуация с распространением коронавируса.
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В Свердловской области могут ввести пропускной режим на майские праздники

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Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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