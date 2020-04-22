Коронавирус
Piter.tvВ Свердловской области введут пропускной режим на майские праздники
Владимиру Путину доложили о будущем введении пропускной системы на Урале. Это сделал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время совещания президента с главами регионов. На нём обсуждалась ситуация с распространением коронавируса.
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Губернатор заявил, что область готовится ввести пропуска на майские праздники
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Куйвашев - Путину: на майские праздники может быть введена пропускная система
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