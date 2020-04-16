Общество

РБКРБКВ Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
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с чего всё началось
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил
 у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБКвчера в 12:08

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Онлайн-фитнес и право дворника: о чем губернатор Евгений Куйвашев пообщался с уральцами

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В Свердловской области режим повышенной готовности будет бессрочным

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Евгений Куйвашев заявил о бессрочном введении особого режима в Свердловской области

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Куйвашев заявил о бессрочной самоизоляции в регионе. Разбираем, что это значит

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URA.Ruвчера в 12:30

Евгений Куйвашев объявил, что режим самоизоляции будет бессрочным

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Новый симптом заражения коронавирусной инфекцией обнаружили итальянские врачи.
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Уточняется, что граждане должны продолжать оставаться дома, поддерживать чистоту с помощью дезинфицирующих средств, пользоваться средствами для дистанционного общения, а в случае необходимости выхода из дома — использовать маску и соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с окружающими людьми.
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Установлена температура гибели коронавируса

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«Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля.
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По данным Торгово-промышленной палаты, 48% малых и средних предприятий России сообщают о невозможности воспользоваться мерами государственной поддержки, которые были приняты правительством для помощи пострадавшим от борьбы с коронавирусом.
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Евгений Владимирович Куйвашев
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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